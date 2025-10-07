Lula diz que não vai 'implorar' apoio do Centrão e critica tentativa de 'comprar deputado'

Lula afirmou nesta segunda-feira, 7, que não vai “implorar” apoio de partidos do Centrão, em meio às ameaças de desembarque do União Brasil e do PP do governo.

O presidente disse que não fica “tentando comprar deputado” e mandou um recado direto: quem quiser ir “para o outro lado, que vá”. A declaração foi dada no Maranhão, durante a entrega de unidades do Minha Casa, Minha Vida.

"Eu não vou implorar para nenhum partido estar comigo, vai estar comigo quem quiser estar comigo. Não sou daqueles que ficam tentando comprar deputado. Vai ficar comigo quem quiser, quem quiser ir para o outro lado que vá, e que tenha sorte porque nós temos certeza de uma coisa: a extrema direita não voltará a governar esse país", disse à TV Mirante, do Maranhão.

O presidente tem recuperado popularidade após as crises do primeiro semestre de 2025 e afirmou que o governo não pode “brincar em serviço” para não dar chance ao adversário nas eleições de 2026. Segundo ele, é “muito difícil” que alguém consiga derrotá-lo na tentativa de reeleição.

"Se gente brincar em serviço, a gente acaba dando para o adversário a chance de ganhar que ele não tem hoje. É muito difícil alguém ganhar as eleições de nós em 2026, o governo vai terminar muito bem, o Brasil está vivendo um momento excepcional."

Pressão do Centrão e permanência dos ministros

Mesmo sob pressão de seus partidos, os ministros André Fufuca (Esporte), do PP, e Celso Sabino (Turismo), do União Brasil, têm sinalizado que desejam continuar no governo. Durante a entrevista, Lula disse que a decisão cabe a cada um, mas manifestou o desejo de mantê-los e elogiou o desempenho dos auxiliares.

"Se as coisas estão dando certo, por que mexer? Por que essa pequenez de achar que atrapalhar um bom ministro que está fazendo um bom trabalho? Foi raiva? Foi inveja? Quando chegar a época das eleições cada um vai para o canto que quiser."

Em evento no Maranhão, Fufuca ignorou o ultimato do PP e fez um discurso de apoio à reeleição de Lula. Maranhense, o ministro pleiteia o apoio do presidente em uma candidatura ao Senado no próximo ano.

"Eu falo em alto e bom som: eu estou com Lula. Eu estou com o Lula do Bolsa Família, do Vale Gás, do Pé de Meia, o Lula do Mais Médicos, do Mais Renda, do Fies, do Prouni. O Lula que tirou o filho do pobre da rua e colocou para fazer medicina na faculdade privada. O Lula que falou em alto e bom som para os Estados Unidos: respeite o nosso Brasil. É esse o Lula que estou ao lado dele", afirmou Fufuca.