Lula diz estar bem de saúde após episódio de labirintite: 'Melhor impossível'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou está bem de saúde ao chegar para um evento no Palácio da Planato no fim da manhã desta sexta-feira.

— Melhor impossível —respondeu Lula, ao ser perguntado por jornalistas como estava a saúde. O presidente participa de uma cerimônia de assinatura de uma medida provisória para acelerar os atendimentos de especialistas pelo SUS.

Na última segunda-feira, Lula teve um quadro de labirintite e precisou passar por exames no Hospital Sírio Libanês. O presidente cancelou as agendas com ministros que teria naquela tarde.

Segundo boletim médico, o presidente estava sentindo vertigem e passou por exames de imagem e de sangue, "todos dentro da normalidade".

Lula despachou da residência oficial, o Palácio da Alvorada, na terça-feira. Na quarta, viajou para Pernambuco e Paraíba, e na quinta-feira para o Paraná e Santa Catarina.

Em dezembro do ano passado, o presidente passou por cirurgia para drenar um hematoma na cabeça. Na época, ele foi à unidade de saúde em Brasília após sentir dores de cabeça e fez exames que indicaram sangramento. A equipe médica optou pela transferência para São Paulo, onde o procedimento cirúrgico foi feito.

O hematoma foi causado por uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada, sofrida pelo presidente no dia 19 de outubro ao se sentar errado em um banco para cortar as unhas.