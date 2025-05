Relator diz que reforma administrativa deve desvincular salário mínimo e piso da saúde e educação

O deputado federal Pedro Paulo (PSD-RJ), relator do grupo de trabalho da reforma administrativa, diz que os textos da medida podem incluir também propostas de ajuste fiscal, como as desvinculações dos benefícios previdenciários ao salário mínimo e dos pisos constitucionais de despesas com saúde e educação às receitas.

Ao GLOBO, o deputado disse que o pedido por medidas de ajuste do Orçamento partiu do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). Durante a semana Motta rebateu declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, feitas em entrevista, e afirmou que o Executivo “não pode gastar sem freio e depois passar o volante ao Congresso”.

Além das desvinculações, caso o governo não apresente medidas estruturantes para o Orçamento nos próximos 10 dias, também devem entrar para o texto da reforma políticas de revisão de renúncias tributárias e desoneração, segundo Pedro Paulo. O prazo de dez dias foi dado pela Câmara para o governo encontrar uma alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Motta oficializou nesta quinta a criação de um grupo de trabalho para analisar a reforma administrativa, estacionada no Congresso há anos. O coordenador das discussões do grupo de trabalho diz que a reforma não deve mirar direitos de servidores, nem salários, mas que vai atacar privilégios, como os supersalários.

Quais são os principais pontos que são considerados para o texto da reforma administrativa?

Não vamos tratar de retirar direito dos servidores, mas vamos atacar privilégios, ampliar modelos de contratação do serviço público. Mas não iremos discutir o tamanho do Estado. Nós vamos criar uma legislação para que, qualquer que seja o tamanho do Estado, ele seja eficiente. Queremos implementar a obrigatoriedade de que cada política pública tenha um indicador e uma meta a ser perseguida. E que isso produza um bônus de reconhecimento do servidor público. Mas não iremos tratar de recomposição salarial, revisão de planos de cargos e salários. Isso não é objeto da reforma administrativa.

Como funcionaria esse bônus, seria recebido por meio do 14º e 15º salário?

Isso, disponibiliza um volume de recursos para pagar um bônus e quem saiu da zona de conforto, que se dedicou, teve capacidade, criatividade para entregar mais, vai receber mais. O bônus seria algo absolutamente vinculado ao desempenho.

O objetivo da reforma administrativa é aumentar produtividade do serviço público ou também deve mirar medidas de ajuste fiscal?