Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Lula defende COP30 em Belém e diz que mercado vai regular preços de hotéis

Presidente disse que a conferência não será como as realizadas em capitais ricas e ressaltou caráter amazônico do evento

Luiz Inácio Lula da Silva: governo entrega ao Congresso o Orçamento de 2026 nesta sexta-feira (Ricardo Stuckert / PR/Divulgação)

Luiz Inácio Lula da Silva: governo entrega ao Congresso o Orçamento de 2026 nesta sexta-feira (Ricardo Stuckert / PR/Divulgação)

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 11h46.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender a execução da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30) em Belém, e minimizou a alta nos preços das hospedagens na capital durante o evento afirmando que o mercado pode se regular "para mais ou para menos".

"Eu não vou pagar hotel caro... se alguém está cobrando muito caro em Belém e alguém já comprou, é porque quer pagar. Nessa história, a gente tem que saber que o mercado pode regular para mais ou para menos", disse o presidente em entrevista à Rede Amazônica, veiculada na manhã desta terça-feira.

O presidente reforçou que a edição não será igual às outras conferências do clima feitas em cidades ricas, como Paris. A reunião, que acontecerá na capital do Pará em novembro e reunirá líderes de diferentes nações e um público de 50 mil pessoas durante 12 dias, enfrenta uma crise devido aos preços elevados de hospedagem.

"Eu conheço a infraestrutura de Belém. Eu sei da dificuldade. Eu sei da falta de leito. (...) As pessoas não pensem que vai ser uma COP Paris, em Madrid, em Roma. Vai ser uma COP feita no coração da selva amazônica, inclusive com muito carapanã. Não é um desfile de COP, em que as pessoas vão querer comprar coisa, não. Lá a gente quer mostrar pra vocês a Amazônia ", declarou Lula.

Em julho, vários países sugeriram transferência de sede. A ONU pediu ao Brasil que subsidiasse os aluguéis para as delegações, mas o governo se recusou. Até agora, 68 dos 198 países participantes pagaram suas reservas.

Também em julho, o governo anunciou a contratação de dois navios de cruzeiro como unidades temporárias de acomodação na capital do Pará. A medida prevê a oferta de cerca de 3.900 cabines, com capacidade para até 6 mil pessoas, a bordo dos navios MSC Seaview e Costa Diadema.

O governo anunciou, em agosto, um grupo de trabalho para ajudar os delegados a conseguirem melhores condições.

Acompanhe tudo sobre:Luiz Inácio Lula da SilvaCOP30Belém

Mais de Brasil

Moraes rejeita preliminares das defesas e julgamento da trama golpista segue para o mérito

Escalada de tom de Tarcísio fortalece candidatura, mas pode afastar moderados, dizem analistas

Defesa Civil emite alerta severo para 111 municípios de São Paulo devido ao risco de tempo seco

CPI do INSS: Lupi se defende e diz que falhou em dimensionar fraudes

Mais na Exame

Carreira

Com ajuda da IA, mãe sem formação técnica cria aplicativo com 50 mil acessos

Future of Money

Ações de empresa saltam 3.000% após criação de reserva de criptomoedas

Mundo

Israel ataca líderes do Hamas em Doha, no Catar, durante negociações de cessar-fogo

Tecnologia

Software house de Blumenau avança em aquisição de ativos para alcançar receita de R$ 500 milhões