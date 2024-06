'Só temos uma coisa desajustada: o comportamento do Banco Central', diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira, 18, que o comportamento do presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto está "desajustado". Segundo ele, o chefe da autoridade financeira tem "lado político" e não demonstra "capacidade de autonomia".

"Nós só temos uma coisa desajustada no Brasil nesse instante, é o comportamento do Banco Central, essa é uma coisa desajustada. Um presidente do BC que não demonstra nenhuma capacidade de autonomia, que tem lado político e que na minha opinião trabalha muito mais para prejudicar o país do que ajudar, porque não tem explicação a taxa de juros do jeito que está", afirmou o presidente.

Durante entrevista à Rádio CBN, o chefe do Executivo falou sobre Campos Neto em tom de crítica, relembrando que ele se reuniu com Tarcísio de Freitas (Republicanos), aliado de Jair Bolsonaro, na última semana, quando o governador de São Paulo organizou um jantar para o presidente do BC, onde outras autoridades estavam presentes como convidados.

Ainda falando sobre a aparente aliança entre os dois, o presidente disse que Campos Neto "quase assumiu uma candidatura ao cargo do governo de São Paulo" e disse ser importante saber a "quem ele é submetido".

Presidência do Banco Central

Reinterando a importância da autonomia do BC, Lula disse que vai escolher para a presidência da insituição uma pessoa que "deve ter a cabeça na meta de crescimento" e " com compromisso com o desenvolvimento do país e controle da inlfação".

Outras declarações do presidente sobre o perfil de quem ocupa o cargo de presidente do BC incluiu ele salientando a necessidade de "uma pessoa madura, responsável, com respeito ao cargo que exerce, não se submetendo à pressão do mercado.