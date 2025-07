Lula conversa com a presidente do México e Alckmin visitará o país em 27 e 28 de agosto Os dois debateram aumentar acordo comercial com foco nos setores farmacêutico, agropecuário, de etanol, biodiesel, aeroespacial e inovação

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante encontro bilateral com a Presidenta do México Claudia Sheinbaum. Honduras. (Ricardo Stuckert / PR/Divulgação)