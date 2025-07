Distância de 60 metros: Avião quase 'pousa' em cima de Boeing 737 decolando na Cidade do México

Um incidente grave por pouco não terminou em tragédia na tarde de segunda-feira, no Aeroporto Internacional Benito Juárez, na Cidade do México. Um avião da Aeroméxico que se aproximava para pouso passou a menos de 60 metros de distância de uma aeronave da Delta Air Lines que já iniciava a decolagem na mesma pista.

Segundo dados do site FlightRadar24, o voo 1631 da Aeroméxico, operado por um jato regional Embraer 190, pousou na pista 5R à frente do voo 590 da Delta, um Boeing 737 com destino a Atlanta, nos Estados Unidos. A aproximação ocorreu quando o avião norte-americano já estava em movimento para decolar, com 144 passageiros e seis tripulantes a bordo.

Em comunicado, a Delta informou que os pilotos abortaram a decolagem imediatamente após perceberem que outro avião pousava à sua frente. A aeronave retornou ao terminal e decolou cerca de três horas depois. A empresa elogiou a rápida reação da tripulação e disse que está colaborando com as autoridades mexicanas, além de ter notificado a Administração Federal de Aviação (FAA) e o Conselho Nacional de Segurança em Transportes (NTSB) dos EUA.

A Aeroméxico também se pronunciou, afirmando que trabalha junto às autoridades para esclarecer o ocorrido. “A segurança de nossos clientes e colaboradores é, e sempre será, nossa maior prioridade”, afirmou a empresa.

Especialistas em aviação ouvidos pela imprensa internacional apontam que a investigação deve avaliar se houve falha de comunicação entre a torre de controle e os pilotos.

Vale lembrar que o México teve sua classificação de segurança aérea rebaixada pelos EUA em 2021 por não cumprir normas internacionais mínimas. O status de “categoria um” foi recuperado somente em setembro de 2023, após esforços conjuntos entre os dois países para corrigir as deficiências identificadas.