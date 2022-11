Lula chega ao CCBB para reunião com parlamentares

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição, para uma reunião com senadores e deputados federais dos 13 partidos que devem formar a sua base no Congresso Nacional.

Essa é a primeira visita de Lula ao CCBB nesta transição. Também participam da reunião o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin e a cúpula do gabinete de transição, liderado pelos ex-ministros Gleisi Hoffmann e Aloizio Mercadante. Todos chegaram junto com o presidente, que acenou para a imprensa, ainda dentro do carro, com a mão para fora.

Na sequência, no entanto, uma van bloqueou a visão dos jornalistas e não foi possível acompanhar a descida do presidente do carro.

Em meio às discussões sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) negociada pela equipe do petista para deixar promessas de campanha fora do teto de gastos - a regra que limita o crescimento das despesas do governo à variação da inflação - o encontro contará com a presença do relator-geral do Orçamento de 2023, senador Marcelo Castro (MDB-PI).

