Lula chama PEC da Blindagem de 'equívoco histórico' e diz que arquivamento era 'previsível'

Em entrevista coletiva, presidente brasileiro questionou: "Por que você quer essa proteção? Você está com medo do quê?"

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 19h48.

Em entrevista coletiva na sede da ONU, em Nova York, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o arquivamento da PEC da Blindagem “era previsível”. Ele chamou a proposta de “equívoco histórico”.

— Desnecessária, provocativa. E passou um sinal péssimo para a sociedade brasileira. O único jeito de as pessoas serem protegidas é as pessoas não fazerem coisas erradas. Você não pode querer uma proteção que a sociedade não tem. Por que você quer essa proteção? Você está com medo do quê? — questionou o presidente.

A Proposta de Emenda Constitucional, que havia sido aprovada na Câmara e foi rejeitada pelo Senado nesta quarta-feira, modificava o artigo 53 da Constituição, que trata das garantias e prerrogativas dos congressistas, e acrescentaria novos dispositivos que tornariam mais rígidas as exigências para que deputados e senadores sejam alvos de processos judiciais.

— O que aconteceu com essa PEC foi o destino que ela merecia, desaparecer. Porque foi uma vergonha nacional — completou Lula.

