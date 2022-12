Lula decide entregar ministérios dos Transportes e das Cidades ao MDB, diz líder do partido

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva bateu o martelo para contemplar o MDB no seu governo. Ele deve anunciar nessa quinta-feira o senador eleito Renan Filho para o Ministério dos Transportes, que será desmembrado da pasta de Infraestrutura, e Jader Filho para o Ministério das Cidades, que hoje compõe o Desenvolvimento Regional.

A decisão foi tomada em reunião na tarde desta quarta-feira entre Lula e os caciques do MDB. Compareceram o presidente da legenda, Baleia Rossi (SP), o líder do partido na Câmara dos Deputados, Isnaldo Bilhões Jr. (AL), o governador do Pará, Helder Barbalho, além de Renan Filho.

Segundo Isnaldo, a reunião sacramentou o ingresso do MDB na base do futuro governo.

"Estamos imbuídos desse sentimento para ajudar o Brasil. Vamos trabalhar para consolidar a base do governo no Congresso, eu na Câmara e Eduardo Braga no Senado", afirmou o parlamentar ao O Globo, após a reunião.

