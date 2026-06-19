Lula assina medida para bloquear valores de bets clandestinas no Brasil

Repórter
Publicado em 19 de junho de 2026 às 10h54.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta sexta-feira, 19, uma medida para bloquear recursos financeiros ligados a plataformas de apostas ilegais e direcioná-los ao Fundo Nacional de Segurança Pública.
Segundo o governo, o objetivo é fortalecer o combate às estruturas financeiras do crime organizado e ampliar a fiscalização sobre empresas que operam fora da regulamentação brasileira.
“O decreto que o presidente assinou hoje permite que a gente faça um bloqueio dos recursos identificados nas instituições financeiras que provenham dessas bets ilegais”, afirmou o ministro da Fazenda, Dario Durigan, em entrevista a jornalistas.
Em publicação nas redes sociais, Lula afirmou que a iniciativa faz parte de uma estratégia conjunta entre diferentes órgãos do governo.
Block para o jogo ilegal! ✋🚫
Ao lado do ministro da Fazenda, Dario Durigan, e do ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, assinei hoje uma nova medida que garante o bloqueio de recursos financeiros de empresas ilegais de apostas.
Com a nova Lei… pic.twitter.com/e1t5xD7goA
— Lula (@LulaOficial) June 19, 2026
“Com a nova Lei Antifacção e a inteligência acumulada no combate a crimes financeiros, Ministério da Fazenda, Ministério da Justiça e Advocacia-Geral da União avançam para sufocar o fluxo de recursos de bets ilegais”, escreveu o presidente.
O anúncio ocorre um dia após uma operação policial que investigou um esquema bilionário de movimentação de recursos por meio de plataformas clandestinas de apostas.
As apostas esportivas e os jogos online passaram a ter regras específicas no Brasil após a sanção da lei que regulamentou o setor, em dezembro de 2023. A proposta foi enviada ao Congresso pelo Ministério da Fazenda com foco inicial nas apostas esportivas, conhecidas como bets.
Durante a tramitação na Câmara dos Deputados, o relator do projeto, deputado Adolfo Viana (PSDB-BA), incluiu a autorização para os chamados jogos online, categoria que engloba cassinos virtuais, como o popular “jogo do tigrinho”.
O Senado chegou a restringir a regulamentação apenas às apostas esportivas, mas a autorização para os jogos online foi restabelecida pela Câmara antes da aprovação final do texto.
*Com O Globo