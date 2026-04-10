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Brasil e EUA firmam parceria contra crime organizado

Iniciativa inclui troca de inteligência e operações conjuntas contra tráfico; anúncio será feito nesta sexta-feira

Trump e Lula: Brasil e EUA anunciam cooperação para interceptar armas e drogas ilegais (Ricardo Stuckert/PR/Divulgação)

Trump e Lula: Brasil e EUA anunciam cooperação para interceptar armas e drogas ilegais (Ricardo Stuckert/PR/Divulgação)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 10 de abril de 2026 às 08h53.

O governo federal anunciou que lançará nesta sexta-feira, 10, a Ação Brasil-EUA contra o crime organizado, iniciativa de cooperação entre autoridades brasileiras e americanas para combater crimes transnacionais.

O anúncio será feito às 11h30, em Brasília, pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan.

A ação envolve a parceria entre a Receita Federal do Brasil e a U.S. Customs and Border Protection. O projeto, chamado Mutual Interdiction Team (MIT), prevê integração de inteligência e operações conjuntas para interceptar remessas ilegais de armas e drogas.

A iniciativa integra a agenda bilateral entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltada ao enfrentamento do crime organizado internacional.

Segundo o governo federal, o projeto estabelece mecanismos de atuação conjunta entre os dois países, com foco na identificação e interceptação de cargas ilícitas em rotas internacionais.

A proposta inclui compartilhamento de informações e coordenação operacional entre as autoridades.

O anúncio será realizado no Ministério da Fazenda, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Após a apresentação, Dario Durigan falará à imprensa.

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