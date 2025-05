Governo suspende a operação de sete empresas de apostas no Brasil

A Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda suspendeu temporariamente, a partir desta sexta-feira, 30, a operação de sete empresas de apostas no Brasil.

De acordo com a secretaria, as medidas aplicadas às empresas de apostas ocorreram em razão do descumprimento da obrigação de apresentar relatórios de avaliação de segurança dos sistemas de apostas, seguindo a determinação da regulação federal vigente.

Entre as companhias afetadas estão a Pixbet e a FlaBet, ambas patrocinadoras do Flamengo. A Bet da Sorte, patrocinadora do Santa Cruz-PE, também consta na lista.

"A decisão visa impedir, cautelarmente, que as bets ofereçam apostas, aceitem depósitos no território nacional e cadastrem novos apostadores enquanto não demonstrarem a comprovação da segurança cibernética de suas operações. O artigo 8º da Portaria SPA/MF nº 722/2024 prevê a obrigação de envio de relatório de avaliação do sistema de apostas em até 90 dias depois da obtenção da autorização, o que não foi cumprido pelos agentes operadores de apostas suspensos", diz o texto.

A SPA afirmou que se as empresas de apostas persistirem no descumprimento da ordem, poderão sofrer sanções. Caso as empresas não cumpram as medidas cautelares, será aplicada multa diária de R$ 40 mil.

Elas poderão retomar as atividades após atenderem aos requisitos exigidos pelas autoridades.

Veja a lista das empresas incluídas na suspensão