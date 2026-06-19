'Neymar é o 1º convocado home office, nem está jogando', ironiza Lula antes de jogo do Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ironizou nesta sexta-feira, 19, a ausência de Neymar dos gramados durante um evento em Belo Horizonte. A declaração ocorreu durante a inauguração de obras em um hospital da capital mineira.

Ao conversar com uma criança presente na cerimônia, Lula perguntou quem seria o principal jogador de futebol do Brasil na atualidade. Após ouvir a resposta de que era Neymar, o presidente fez uma referência à situação do atacante.

"O Neymar não está nem jogando. O Neymar é o primeiro convocado home office do mundo. Jogador homeoffice. Isso eu vi na internet ontem", declarou o presidente.

Neymar Jr: jogador foi escalado para Seleção Brasileira na Copa do Mundo. (Mauro PIMENTEL / AFP) (Mauro PIMENTEL / AFP)

Neymar está afastado dos jogos da seleção há cerca de um mês por causa de uma lesão na panturrilha. O atacante ficou fora da partida contra o Haiti, disputada nesta sexta-feira pela segunda rodada da competição. Ele também não participou da estreia diante do Marrocos, que terminou empatada por 1 a 1.

Enquanto a delegação viajou para a Filadélfia, local do confronto com o Haiti, o camisa 10 permaneceu em Nova Jersey, cidade que serve de base para a seleção brasileira nos Estados Unidos.

A expectativa da comissão técnica é de que o jogador conclua o processo de recuperação nos próximos dias e tenha condições de atuar contra a Escócia, em partida válida pela terceira rodada.

Detalhes da partida

Data e horário de Brasil x Haiti: 18 de junho de 2026, às 21h30 (Brasília) (local –Lincoln Financial Field, Filadélfia)

18 de junho de 2026, às 21h30 (Brasília) (local –Lincoln Financial Field, Filadélfia) Local: no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Confronto: Brasil x Haiti – Grupo C.

Brasil x Haiti – Grupo C. Arbitragem: o espanhol Alejandro José Hernández foi escolhido para ser árbitro do jogo entre Brasil e Haiti. Ele contará com o apoio dos assistentes José Enrique Naranjo Pérez e Diego Sánchez Rojo. Até o momento, o VAR não foi informado.

Onde assistir ao jogo Brasil x Haiti?

TV aberta: Globo

Globo TV fechada: SporTV e NSports

SporTV e NSports Streaming: CazéTV (YouTube, Twitch, Amazon Prime Video) e Globoplay (getv). A CazéTV transmitirá gratuitamente em 4K.

Escalações prováveis de Brasil x Marrocos

Brasil (técnico Carlos Ancelotti): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães (Léo Pereira) e Douglas Santos; Casemiro (Fabinho) e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Raphinha, Igor Thiago (Matheus Cunha) e Vinicius Jr.

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães (Léo Pereira) e Douglas Santos; Casemiro (Fabinho) e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Raphinha, Igor Thiago (Matheus Cunha) e Vinicius Jr. Haiti (técnico Sébastien Migné): Johnny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Ade, Hannes Delcroix e Martin Experience; Ruben Providence, Bellegarde, Jean Jacques e Don Deedsonr; Frantzdy Pierrot e Wilson Isidor.

Qual é o cenário do Brasil neste jogo?

O retrospecto entre Brasil e Haiti aponta ampla vantagem para a Seleção Brasileira . As equipes se enfrentaram em três oportunidades, todas vencidas pelo Brasil, que soma 17 gols marcados e apenas um sofrido nos confrontos.

aponta ampla vantagem para a . As equipes se enfrentaram em três oportunidades, todas vencidas pelo Brasil, que soma 17 gols marcados e apenas um sofrido nos confrontos. A primeira partida ocorreu em abril de 1974, durante a preparação para a Copa do Mundo da Alemanha. Na ocasião, os brasileiros venceram por 4 a 0.

da Alemanha. Na ocasião, os brasileiros venceram por 4 a 0. Trinta anos depois, em agosto de 2004, os times voltaram a se enfrentar em Porto Príncipe. O Brasil repetiu a superioridade e conquistou uma vitória por 6 a 0.

O encontro mais recente aconteceu em junho de 2016, pela Copa América Centenário, disputada em Orlando. A Seleção venceu novamente, desta vez por 7 a 1.

O duelo desta edição marcará o primeiro confronto entre Brasil e Haiti em uma Copa do Mundo. Embora o histórico seja favorável aos brasileiros, a partida ganha peso pelo momento da competição, já que a equipe busca uma vitória para melhorar sua situação no grupo e ampliar o saldo de gols.

Desfalques no Brasil

A Seleção Brasileira continuará sem Neymar para o confronto contra o Haiti. Os exames realizados durante o processo de recuperação apontaram melhora no quadro da lesão grau 2 na panturrilha direita, mas o atacante ainda não reúne condições para iniciar a etapa de trabalhos com bola. Com isso, ele permanece fora da partida.

A comissão técnica liderada por Carlo Ancelotti também avalia alterações na formação utilizada diante de Marrocos. Nas laterais, Roger Ibañez e Douglas Santos deixaram o campo no intervalo da estreia, e a expectativa é de que Danilo Luiz reassuma a posição pela direita, enquanto Alex Sandro ocupe o setor esquerdo.

No setor de meio-campo, uma das principais indefinições envolve Casemiro. O volante iniciou a partida contra os marroquinos, mas Fabinho ganhou espaço na disputa pela vaga após entrar no segundo tempo.

Já no ataque, Matheus Cunha surge como opção para a equipe titular. Igor Thiago teve participação limitada na estreia e finalizou apenas uma vez em direção ao gol adversário. Cunha aparece como alternativa por suas características de movimentação, com capacidade para atuar fora da área, contribuir na construção das jogadas e criar espaços para Vinícius Júnior e Raphinha.

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