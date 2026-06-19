'Neymar é o 1º convocado home office, nem está jogando', ironiza Lula antes de jogo do Brasil

Lula: presidente do Brasil ironizou a escalação de Neymar para a Copa do Mundo (Ricardo Stuckert / PR/Divulgação)
Repórter
Publicado em 19 de junho de 2026 às 13h34.
Última atualização em 19 de junho de 2026 às 13h37.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ironizou nesta sexta-feira, 19, a ausência de Neymar dos gramados durante um evento em Belo Horizonte. A declaração ocorreu durante a inauguração de obras em um hospital da capital mineira.
Ao conversar com uma criança presente na cerimônia, Lula perguntou quem seria o principal jogador de futebol do Brasil na atualidade. Após ouvir a resposta de que era Neymar, o presidente fez uma referência à situação do atacante.
"O Neymar não está nem jogando. O Neymar é o primeiro convocado home office do mundo. Jogador homeoffice. Isso eu vi na internet ontem", declarou o presidente.
Neymar está afastado dos jogos da seleção há cerca de um mês por causa de uma lesão na panturrilha. O atacante ficou fora da partida contra o Haiti, disputada nesta sexta-feira pela segunda rodada da competição. Ele também não participou da estreia diante do Marrocos, que terminou empatada por 1 a 1.
Enquanto a delegação viajou para a Filadélfia, local do confronto com o Haiti, o camisa 10 permaneceu em Nova Jersey, cidade que serve de base para a seleção brasileira nos Estados Unidos.
A expectativa da comissão técnica é de que o jogador conclua o processo de recuperação nos próximos dias e tenha condições de atuar contra a Escócia, em partida válida pela terceira rodada.
A Seleção Brasileira continuará sem Neymar para o confronto contra o Haiti. Os exames realizados durante o processo de recuperação apontaram melhora no quadro da lesão grau 2 na panturrilha direita, mas o atacante ainda não reúne condições para iniciar a etapa de trabalhos com bola. Com isso, ele permanece fora da partida.
A comissão técnica liderada por Carlo Ancelotti também avalia alterações na formação utilizada diante de Marrocos. Nas laterais, Roger Ibañez e Douglas Santos deixaram o campo no intervalo da estreia, e a expectativa é de que Danilo Luiz reassuma a posição pela direita, enquanto Alex Sandro ocupe o setor esquerdo.
No setor de meio-campo, uma das principais indefinições envolve Casemiro. O volante iniciou a partida contra os marroquinos, mas Fabinho ganhou espaço na disputa pela vaga após entrar no segundo tempo.
Já no ataque, Matheus Cunha surge como opção para a equipe titular. Igor Thiago teve participação limitada na estreia e finalizou apenas uma vez em direção ao gol adversário. Cunha aparece como alternativa por suas características de movimentação, com capacidade para atuar fora da área, contribuir na construção das jogadas e criar espaços para Vinícius Júnior e Raphinha.