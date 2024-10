Lula anuncia hoje metas e investimentos em mobilidade e cidades verdes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anuncia nesta quarta-feira novas previsões de investimentos, públicos e privados, para a chamada “missão 3” da nova política industrial, voltada à mobilidade verde e cidades sustentáveis.

O evento vai acontecer no Palácio do Planalto e deve contar com a presença de Lula e do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços,

Geraldo Alckmin.

Também estarão o ministro das Cidades, Jader Filho, e representantes da indústria da construção civil e de entidades de outros setores. No evento, o governo também apresentará as metas específicas da missão 3.

O Nova Indústria Brasil (NIB) é uma política pública criada pelo governo com o objetivo de impulsionar a indústria brasileira. Inicialmente o programa contava com recursos de R$ 300 bilhões, sendo R$ 271 bilhões via agentes financeiros públicos.

Em agosto, foram anunciados mais R$ 42,7 bilhões em linhas de crédito de agentes públicos, levando o NIB a somar recursos de R$ 342,7 bilhões.

O principal agente financeiro é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com aporte de R$ 250 bilhões, que serão disponibilizados por meio do Plano Mais Produção (P+P).