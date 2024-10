MPMEs podem receber até R$ 16,8 milhões para projetos de Indústria 4.0; veja como participar

A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), vai liberar R$ 16,8 milhões em recursos não reembolsáveis para apoiar projetos de inovação em Indústria 4.0.

A iniciativa, chamada Smart Factory, cobre até 70% dos custos de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) voltados para tecnologias de automação, como robôs, sensores e big data.

Podem se inscrever empresas fornecedoras de soluções tecnológicas para o setor industrial, desde que apresentem suas propostas até o dia 11 de novembro na Plataforma Inovação para a Indústria.

As propostas devem ser submetidas por meio dos Institutos de Inovação e Tecnologia do Senai, que também oferecerão suporte técnico para o desenvolvimento dos projetos.

A chamada faz parte do programa federal Brasil Mais Produtivo, que busca promover a transformação digital na indústria. A meta é desenvolver 300 projetos de inovação até 2027 , impactando 8,4 mil micro, pequenas e médias empresas (MPMEs).

Como participar

As empresas devem procurar um Instituto Senai de Inovação e/ou Tecnologia, onde será possível desenvolver e submeter uma proposta de projeto. As soluções precisam estar relacionadas a tecnologias de Indústria 4.0, como:

Inteligência Artificial

Big Data

Internet das Coisas (IoT)

Computação na nuvem

Realidade Aumentada e Virtual

Robôs Autônomos

Cibersegurança

Manufatura Aditiva

As soluções devem ter um nível de prontidão tecnológica (Technology Readiness Level - TRL) entre 6 e 9, com o objetivo de gerar novos produtos, processos ou serviços para o mercado.

Os projetos têm prazo de até 12 meses, prorrogáveis por mais três meses, e precisam incluir uma empresa industrial como validadora das soluções.

As empresas proponentes devem garantir uma contrapartida mínima de 30% do valor total do projeto, que pode ser dividida em 10% de recursos financeiros e 20% de recursos econômicos para MPMEs.