Linha 2-Verde do Metrô de SP opera com velocidade reduzida nesta segunda, 28

Passageiros do metrô relataram nas redes sociais um fluxo mais intenso que o normal na linha 2-Verde do Metrô de SP nesta segunda-feira, 28. De acordo com usuários, os trens estão mais lentos, causando um aumento de pessoas acima do normal para o horário dentro da plataforma.

Procurada pela Exame, a assessoria de imprensa do Metrô informou que a circulação dos trens está mais lenta na linha 2 devido a uma falha de equipamento na região da estação Vila Prudente. Por conta disso, os trens estão manobrando em apenas uma plataforma da estação.

Ainda segundo a empresa, uma equipe de manutenção atua na solução do problema.

Veja a nota na íntegra

A circulação dos trens na Linha 2-Verde acontece com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas plataformas em razão de uma falha em equipamento de via na região da estação Vila Prudente. O problema restringe as manobras dos trens em apenas uma plataforma da estação Vila Prudente. O Metrô lamenta os transtornos provocados e informa que já acionou uma equipe de manutenção para atuar no problema.