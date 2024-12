Linha 11-Coral da CPTM segue com superlotação após descarrilhamento; veja alternativas

Dois dias após o descarrilhamento do trem de carga da empresa MRS Logística próximo à estação Brás, o funcionamento da Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) segue com superlotação nesta quinta-feira, 19.

Segundo a CPTM, a Linha 11-Coral circula por via única e intervalos maiores entre as estações Brás e Tatuapé desde às 4h de hoje. A operação reduzida visa, conforme nota da companhia, a "continuidade dos trabalhos dos técnicos de manutenção que atuam e conserto dos trilhos danificado com o descarrilamento do trem da MRS Logística".

10 ônibus do Sistema Paese estão atendendo os passageiros para reduzir a superlotação nas estações.

Outras linhas que fazem baldeação com a Coral, como a 7-Rubi, 10-Turquesa, 12-Safira, 13-Jade e do serviço Expresso Aeroporto têm operação normal nesta quinta-feira, 19.

07:06 Embarque com “emoção” na estação Guaianases, linha 11 coral da CPTM

Via @eng.regiane0407 pic.twitter.com/UrO0wsX4WB — São Paulo Sobre Trilhos (@spsobretrilhos) December 19, 2024

Situação dos trens em SP agora

Para dar suporte ao transporte de passageiros, na manhã da última quarta-feira, 18, a CPTM solicitou 57 ônibus do sistema PAESE para operar entre as estações Brás e Tatuapé e liberou a integração entre as estações do metrô Tatuapé e Corinthians-Itaquera, da linha 3-Vermelha.

Um dia depois, a operação da Linha 11-Coral segue, ainda, reduzida.

O portal SP sobre trilhos informou que os funcionários da CPTM na região da estação Brás estavam terminando a manutenlção nos trilhos onde o trem descarrilhou por volta das 6h (horário de Brasília).

05:55 O @spnetomendes passou pela região onde havia descarrilado o trem da MRS, as locomotivas já foram retiradas e os funcionários da CPTM trabalham na manutenção dos trilhos. Exceto a linha 11 coral que ainda opera com velocidade reduzida + pic.twitter.com/3EH6HiNabQ — 🚨 𝕁𝕂 24 ℕ𝔼𝕎𝕊 (@jk_24h) December 19, 2024

Outras linhas da CPTM e do Metrô seguem em operação normal.