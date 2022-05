Curtas – uma seleção do mais importante no Brasil e no mundo

Dia do desemprego

O IBGE divulga nesta sexta-feira a taxa de desemprego de abril e ninguém espera grandes notícias. Em março, foi divulgado que 13,4 milhões de brasileiros com carteira assinada estão em busca de trabalho. O desemprego e a fraca atividade econômica estão no radar de preocupações da equipe econômica do governo. O ministro da Economia, Paulo Gudes, afirmou que o governo estuda liberar o saque de contas inativas, e até de contas ativas do FGTS. O impacto das contas inativas para a economia pode chegar a 22 bilhões de reais. Em 2017, o governo do presidente Michel Temer liberou o saque de contas inativas, o que teria gerado um impacto positivo de 0,7% no PIB anual (o país cresceu 1,1% naquele ano).

Retração no primeiro trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) teve retração de 0,2% no primeiro trimestre do ano em relação ao último trimestre de 2018, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O PIB no trimestre totalizou 1,714 trilhão de reais, a primeira retração trimestral do Brasil desde 2016. A queda já era esperada por grande parte dos analistas, mas foi ainda maior do que a expectativa da maioria, que previa retração de 0,1%. Em referência ao mesmo período do ano passado, o Brasil apresentou crescimento de 0,5%. Isso posiciona o país como tendo o terceiro pior crescimento trimestral do mundo, ocupando a 45ª posição em um ranking de 47 países — os que mais cresceram no período foram Armênia, China, Índia, Filipinas e Hungria.

Estudantes vão às ruas novamente

Estudantes de todo o país estão nas ruas nesta quinta-feira, 30, em protesto contra o bloqueio de verbas no Ministério da Educação com faixas contra as restrições orçamentárias na pasta e com críticas a medidas adotadas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. Não há um balanço consolidado do número de cidades com protestos. De acordo com o G1, até por volta de 18h, ao menos 92 cidades de 21 estados e do DF tinham manifestações. Os atos são realizados pela União Nacional dos Estudantes (UNE) mas contam com a participação também de sindicatos, partidos de esquerda e movimentos sociais.

Senado adia votação de MP que combate fraudes no INSS

O Senado adiou a votação Medida Provisória 871, que busca combater fraudes e benefícios irregulares no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A votação estava prevista para esta quinta-feira, 30, mas teve a análise adiada para a próxima segunda-feira, 3, data em que perde a validade. Senadores se recusaram a votar sem conhecer o texto. A medida é uma das primeiras enviadas pelo governo de Jair Bolsonaro ao Legislativo e tem como objetivo combater fraudes e irregularidades em benefícios previdenciários. Segundo o governo, a medida pode gerar economia aos cofres públicos de R$ 9,8 bilhões apenas no primeiro ano de vigência.

BRF e Marfrig estudam fusão

A gigante do setor de alimentos BRF, dona de marcas como Sadia e Perdigão, divulgou nesta quinta-feira, 30, que negocia com a Marfrig uma fusão. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, a BRF prevê 90 dias de exclusividade com a Marfrig, com possibilidade de prorrogação por mais um mês. A dona da Sadia enfrenta dificuldades operacionais e financeiras nesse momento. Por ora, os estudos da fusão preveem 84,98% de participação acionária aos acionistas de BRF e 15,02% aos acionistas de Marfrig. A notícia fez os papeis da BRF subirem 7% após o fechamento do pregão na bolsa de Nova York.

Bancos brasileiros dão o maior retorno desde 2016

Os grandes bancos brasileiros registraram o melhor retorno em dividendos (dividend yield, equivalente ao ganho em relação ao valor da ação) desde o segundo trimestre de 2014, apontou um levantamento feito pela Economatica. Além disso, as instituições lideram a lista dos bancos com maior retorno no mundo considerando o valor de seus recibos de ações (American Depositary Receipts, ou ADRs) negociados em Nova York. O levantamento considerou todos os bancos da América Latina, Estados Unidos e demais bancos do mundo com ADRs e com ativo total superior a 100 bilhões de dólares. A mediana dos quatro bancos brasileiros no dia 24 de maio de 2019 é de 6,79% de retorno sobre o valor da ação, o mais alto desde 30 de junho de 2014, relativo ao segundo trimestre daquele ano.

Obama participa de evento em São Paulo

“Não há mercado que funcione bem sem um bom governo, sem um bom sistema público de educação e sem o Estado de Direito”, disse o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama (2008-2016), durante uma palestra dada em um evento de tecnologia na cidade de São Paulo nesta quinta-feira, 30, para a qual EXAME foi convidada.Falando sobre a polarização no debate político entre direita e esquerda, em especial na América Latina, Obama lembrou, ainda, o papel das grandes corporações na construção de um cenário favorável ao bom funcionamento do mercado. Se uma empresa paga subornos para conseguir um contrato público e há corrupção, você também não terá um bom mercado”, enfatizou o democrata.