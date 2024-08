Kim Kataguiri abandona candidatura, declara 'voto útil' em Nunes e critica União Brasil

O deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP) anunciou nesta quinta-feira desistência de sua candidatura à prefeitura de São Paulo. O parlamentar não tinha o apoio de sua sigla, que deve oficializar no sábado uma aliança com o candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB).

Kim se disse vítima de um "boicote" e criticou a direção de seu partido, em especial o vereador Milton Leite, presidente da Câmara Municipal e principal cacique do União Brasil em São Paulo.

— Não desisti de disputar. Fui 'desistido' e sabotado pelo meu partido, que preferiu ser coadjuvante, ser um ator menor num jogo de terceiros em vez de ter protagonismo próprio — declarou.

O deputado federal disse que não irá ao evento marcado para anunciar o apoio do União Brasil a Nunes, neste sábado, encontro classificado por ele como "um jogo de cartas marcadas". Apesar disso, Kim afirmou que ele e o Movimento Brasil Livre (MBL) apoiarão o "voto útil" no atual prefeito para derrotar o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, chamado por ele de "invasor de propriedades que tenta se vender como moderado":

— Vamos construir uma frente ampla contra o extremismo da candidatura autoritária de Guilherme Boulos. Não somos governistas. Continuaremos tendo críticas à gestão de Ricardo Nunes. Agora, nós precisamos evitar um mal maior.

Kim afirmou que conversou com Nunes, por intermédio do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), e que o prefeito teria se comprometido a levar adiante duas propostas que estavam previstas em seu plano de governo.

De acordo com o parlamentar, o emedebista disse que reforçará investimentos em pesquisas por uma vacina contra o crack e a cocaína e encampará a ideia de premiar os melhores alunos da rede municipal com uma viagem à sede da Nasa, nos EUA.

Procurado, Nunes confirmou a intenção de aderir às ideias de Kim e afirmou que o apoio do deputado "é muito importante". "Seu eleitor nos dará ainda mais força para vencer a esquerda", acrescentou, em nota.

Crítico de Jair Bolsonaro (PL), Kim negou que haja incoerência de sua parte em estar no mesmo lado que o ex-presidente na disputa paulistana ao destacar que "Ricardo Nunes não é Jair Bolsonaro".

Na pesquisa de intenções de voto mais recente realizada em São Paulo, divulgada nesta semana pela Quaest, Kim Kataguiri somava 3% das menções, tecnicamente empatado com Tabata Amaral (PSB), Marina Helena (Novo), Altino (PSTU) e Ricardo Senese (UP). O deputado afirmou que os números indicavam que sua candidatura era "viável", lembrando que o ex-prefeito João Doria (que se candidatou em 2016 pelo PSDB) largou naquele ano em um patamar ainda mais baixo.