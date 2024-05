Justiça anula votação da Câmara Municipal que tratava da privatização da Sabesp na cidade de SP

A juíza Celina Kiyomi Toyoshima, da 4ª Vara de Fazenda Pública da Justiça de São Paulo, determinou nesta sexta-feira, 3, a suspensão dos efeitos da segunda votação do projeto de lei que autorizou a prefeitura de São Paulo a assinar o contrato de prestação de serviço de abastecimento de água e do tratamento de esgoto com a Sabesp privatizada.

Segundo a magistrada, a Câmara dos Vereadores descumpriu a determinação da Corte de que a votação somente deveria acontecer após a realização de todas as audiências públicas determinadas e da apresentação de um estudo de impacto orçamentário. A Câmara pode recorrer a decisão.

"Seja pelo fato de não terem sido feitas as audiências públicas necessárias, nem os estudos e laudos pertinentes, desrespeitando os princípios constitucionais que permeiam o processo legislativo, bem como por clara afronta à determinação judicial, não resta outra medida que não a suspensão dos efeitos da votação realizada na data de ontem, 02.05.2024, do Projeto de Lei nº 163/2024, bem como qualquer ato consequente posterior", afirmou a magistrada.

Toyoshima acolheu o pedido do vereador Hélio Rodrigues (PT-SP), autor do processo, e do Ministério Público de São Paulo. A juíza disse na decisão que a Câmara dos Vereadores deve se manifestar com urgência sobre as exigências para que a votação ocorresse.

O projeto foi aprovado com 37 votos favoráveis e 17 contrários. A sessão ocorreu com diversas manifestações contrárias a matéria. No primeiro turno, em 17 de abril, a proposta foi aprovada pelo placar de 36 votos favoráveis e 18 contrários.

A sanção da matéria, realizada pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) logo após a aprovação do texto, também perde a validade com a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Votação não tinha autorização para acontecer, afirma juíza

A juíza afirmou que a decisão publicada na quinta-feira, que reforçava a necessidade de que o Legislativo municipal seguisse as obrigações determinadas pela Justiça, deixava claro "que não estava autorizada a realização da segunda votação". Vereadores contrários ao projeto defendiam essa tese e pediram para o presidente da Casa, Milton Leite (União), adiasse a votação.

"Em claro desrespeito aos provimentos jurisdicionais já prestados, a requerida realizou mesmo assim a votação, já ciente da liminar deferida, impedindo a votação, tendo se manifestado nos autos após a liminar", afirmou a juíza na decisão.

Em nota, na quinta-feira, a assessoria da presidência da Câmara Municipal afirmou que o relatório de impacto financeiro foi enviado ao Judiciário. "Não houve nenhuma suspensão nem decisão nova. A liminar da Justiça determinava que a votação ocorresse apenas após as audiências públicas e o estudo de impacto orçamentário. Os dois critérios foram cumpridos: a votação está ocorrendo hoje após todas as audiências e o estudo de impacto foi juntado ao PL na manhã de sábado", afirma a nota.

São Paulo representa 44% do faturamento da Sabesp

Hoje, a cidade de São Paulo representa 44% do faturamento da Sabesp. O município tem uma lei que determina que qualquer mudança acionária da companhia de saneamento faz com que a prefeitura volte a assumir o serviço de água e esgoto.

Apesar da votação apresentar alguma ameaça de atraso ao andamento da desestatização, o governo estadual observava com tranquilidade a questão, por São Paulo ter participado das conversas sobre a privatização e estar incluída no novo contrato que deve ser assinado com os 375 municípios. Em fevereiro, a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do estado de São Paulo, Natália Resende, disse à EXAME que as discussões na Câmara Municipal não iriam causar qualquer empecilho no processo.

Segundo a secretaria, o Novo Marco do Saneamento define que não é necessário uma aprovação das Câmaras Municipais para a substituição dos atuais contratos pelo novo contrato de concessão, com isso, a aprovação ou não do projeto não impactaria a privatização.