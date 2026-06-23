Agência de atração de investimentos do Espírito Santo, NOVA-ES, está aberta a investimentos chineses

No dia 16 de junho, o Centro de Serviços Econômicos e Comerciais entre a China e os Países de Língua Portuguesa e Espanhola (CECPS) e a NOVA-ES, agência de atração de investimentos do Governo do Espírito Santo, formalizaram a assinatura de um Memorando de Entendimento (MoU), marcando um importante passo para o fortalecimento da cooperação institucional e para a promoção de novas oportunidades de investimento entre Brasil e China.

A parceria tem como objetivo aproximar os ecossistemas empresariais dos dois países, facilitar a entrada de novos investimentos e ampliar conexões econômicas sustentáveis, com foco especial no potencial do Estado do Espírito Santo como porta de entrada estratégica para empresas chinesas interessadas em expandir suas operações no mercado brasileiro.

“É uma oportunidade de apresentar o estado e seus diferenciais competitivos para as empresas e indústrias da China que desejam se instalar no Brasil, além de importar seus produtos e distribuí-los no mercado brasileiro”, destacou Patrícia.

A agenda contou com a participação de Scott Ye, Diretor Executivo do CECPS, Marina Miranda, Gerente Sênior do Departamento de Relações Públicas, e Luana Jiaying Xu, Associada Sênior do Departamento de Serviços Empresariais. Representando a NOVA-ES, esteve presente sua Diretora-Presidente, Patrícia de Oliveira Gouvêa. A assinatura do Memorando de Entendimento foi realizada no escritório do IEST Group, em São Paulo.

Patrícia destacou os diferenciais competitivos do Espírito Santo para investidores internacionais. Segundo ela, o estado reúne localização estratégica, infraestrutura logística eficiente, ambiente de negócios favorável e forte integração com os mercados nacional e internacional, fatores que o tornam um destino atrativo para empresas chinesas que buscam estabelecer presença no Brasil.

A Diretora-Presidente também ressaltou o papel da NOVA-ES no suporte aos investidores ao longo de todo o processo de internacionalização, oferecendo apoio desde a prospecção de oportunidades até a implantação e consolidação dos negócios no estado.

A assinatura do Memorando de Entendimento reforça o compromisso conjunto do CECPS e da NOVA-ES em fomentar a cooperação econômica entre Brasil e China, criando pontes para novos projetos, investimentos e parcerias estratégicas que contribuam para o desenvolvimento sustentável e para o fortalecimento das relações bilaterais.