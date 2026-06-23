Em depoimento, Bolsonaro repetiu que queria consertar arma apreendida, diz defesa

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) prestou depoimento nesta terça-feira, 23, à Polícia Civil do Distrito Federal sobre a pistola registrada em seu nome e apreendida com um de seus seguranças durante uma blitz. Segundo a defesa, Bolsonaro afirmou que pediu ajuda ao militar depois de perceber que a arma apresentava uma falha e precisava de manutenção.

A oitiva ocorreu na residência do ex-presidente, onde ele cumpre prisão domiciliar, após autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O depoimento durou cerca de cinco minutos, de acordo com os advogados, e repetiu as informações já apresentadas pela defesa em manifestação enviada anteriormente ao STF.

O advogado Paulo Cunha Bueno afirmou que Bolsonaro “esclareceu todas as questões” com base na resposta apresentada ao ministro. Segundo ele, não houve novas informações ou divergências em relação ao que já havia sido informado.

Bolsonaro afirma que a pistola não estava funcionando

De acordo com a defesa, Bolsonaro percebeu que a pistola Glock calibre 9 milímetros não estava funcionando corretamente ao manusear o equipamento e, sem identificar o motivo do problema, pediu que um dos integrantes de sua segurança verificasse a arma.

O militar citado é o segundo-sargento do Exército Estácio Leite da Silva Filho, que tem experiência na manutenção desse tipo de armamento. A pistola foi encontrada com ele durante uma abordagem da Polícia Militar do Distrito Federal e acabou apreendida.

Segundo os advogados, o pedido teve como única finalidade identificar a falha e realizar o reparo necessário. A defesa também argumenta que Bolsonaro não tinha intenção de descumprir determinações legais e que a arma estava regularmente registrada.

Em manifestação enviada ao STF, os advogados afirmaram que a equipe de segurança havia retirado o percussor da arma, componente responsável pelo disparo, tornando o equipamento inoperante. Segundo a defesa, a medida teria sido tomada sem conhecimento prévio do ex-presidente devido aos efeitos de medicamentos psiquiátricos utilizados por ele sobre sua cognição.

A defesa também sustenta que não havia determinação judicial para cancelamento do registro da arma ou entrega do equipamento.

Apreensão da pistola em blitz

O inquérito foi aberto pela Polícia Civil após a apreensão da pistola em 15 de junho, durante uma blitz no Distrito Federal. A arma estava em um veículo conduzido pelo militar que integra a equipe de segurança de Bolsonaro.

Segundo a investigação, o armamento foi recolhido porque não estava acompanhado do Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF), documento exigido para o transporte. Em depoimento à polícia, o militar afirmou que levava a pistola para manutenção e que ela seria devolvida ao ex-presidente.

Próximos passos do processo

A Polícia Civil ainda deve ouvir o segurança e aguarda a conclusão de um laudo sobre o objeto apreendido.

O caso também será analisado no contexto da execução penal de Bolsonaro, que está sob responsabilidade de Moraes. O prazo inicial de 90 dias da prisão domiciliar concedida ao ex-presidente termina nesta quinta-feira, 25.

Ao autorizar o depoimento, Moraes havia solicitado esclarecimentos da defesa sobre a razão pela qual Bolsonaro mantinha a arma em sua residência e por que o equipamento teria sido encaminhado para conserto próximo ao encerramento do período de prisão domiciliar.

O ministro também questionou como a pistola saiu da residência do ex-presidente e foi encontrada em um veículo a cerca de 33 quilômetros do condomínio onde Bolsonaro está preso.

A Polícia Militar informou ao STF que realiza inspeções em veículos que entram e saem da garagem da residência, mas que carros utilizados pelos seguranças permanecem estacionados em via pública e, por isso, não passam pelo mesmo procedimento de vistoria.

As informações produzidas no inquérito serão compartilhadas com o gabinete de Moraes, que acompanha as medidas relacionadas à situação judicial do ex-presidente.

Com informações de O Globo