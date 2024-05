O saneamento sob o olhar 360 graus será discutido em evento da EXAME

Do papel social à regulação, as grandes questões em torno do saneamento no Brasil estarão em debate no evento Infraestrutura Cidadã, promovido pela EXAME, que contará com uma série de especialistas e executivos de empresas representativas no setor. O evento, presencial, acontecerá em 23 de maio e contará com a Aegea e a Tigre como apoiadoras.

O evento será dividido em quatro temas. O primeiro será sobre o “Impacto Social e Atendimento a Áreas Vulneráveis”, com as participações de Luana Pretto, presidente executiva do Trata Brasil, Carlo Pereira, CEO do Pacto Global da ONU Rede Brasil, Édison Carlos, presidente do Instituto Aegea, Ewerton Garcia, diretor da Tigre Águas e Efluentes.

O segundo painel do evento será sobre o “Marco Legal do Saneamento”. Os debatedores serão Christianne Dias Ferreira, diretora executiva da ABCON Sindcon, Munir Abud, vice-presidente regional Sudeste da Aesbe e diretor presidente da Cesan, e João Negrine Neto, sócio da Dal Pozzo Advogados.

O painel seguinte, sobre “Modelos de Parcerias”, já tem a confirmação de Fernando Marcato, professor da FGV Direito SP, e de Isadora Cohen, sócia-fundadora da ICO Consultoria.

“Investimentos: Perspectivas de Investimento e Financiamento”, tema do quarto painel, tem como nomes confirmados Frederic de Mariz, diretor de Sustentabilidade do UBS BB para a América Latina, Karla Bertocco, presidente do conselho de administração da Sabesp e sócia da Jive Mauá.

O encerramento será feito por Natália Resende, secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo. Os interessados podem solicitar a inscrição por meio do e-mail eventos@exame.com.