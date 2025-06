Juliana Marins: veja linha do tempo da tragédia na Indonésia

A morte de Juliana Marins de 24 anos no vulcão Rinjani, na Indonésia, comoveu o Brasil e o mundo na semana passada. O acidente ocorreu enquanto ela realizava uma trilha no Monte Rinjani, um dos destinos turísticos mais desafiadores da Indonésia.

Confira uma linha do tempo do acidente de Juliana Marins:

Sábado (21/06)

Juliana Marins estava realizando uma trilha no Monte Rinjani, em Lombok, quando escorregou e caiu cerca de 200 metros em terreno íngreme e de difícil acesso. As condições do local dificultaram imediatamente as operações de resgate.

Imagens feitas por drone mostraram Juliana ainda viva e sentada na encosta do vulcão, mas imóvel, o que gerou um misto de esperança e angústia entre seus familiares e as equipes de resgate.

Domingo (22/06)

Dois dias após o acidente, Mariana Marins, irmã de Juliana, desmentiu uma versão que havia sido compartilhada anteriormente de que a jovem havia sido encontrada e assistida por equipes de resgate. Mariana corrigiu a informação, afirmando que Juliana ainda seguia desaparecida, após confirmar com as autoridades locais que as buscas continuavam sem sucesso.

Segunda (23/06)

No terceiro dia de buscas, o clima e o terreno dificultavam ainda mais a operação. As equipes de resgate indonésias enfrentavam sérias dificuldades, mas as buscas foram retomadas. A família de Juliana informou que ela estava há mais de 60 horas desamparada e escorregando montanha abaixo.

O Parque Nacional do Monte Rinjani, em comunicado oficial, informou que Juliana foi localizada por drone em um penhasco rochoso, a cerca de 500 metros de profundidade, mas já imóvel e sem respostas aos estímulos visuais.

Terça (24/06)

O resgate, que já estava sendo dificultado pelas condições do terreno e clima adverso, foi intensificado. Uma furadeira foi levada para o local para ajudar as equipes de resgate a escalar a região de difícil acesso. Também se cogitou o uso de helicópteros para evacuar Juliana, mas o clima impediu a viabilidade dessa opção. Após quatro dias desaparecida, Juliana foi encontrada sem vida.

Quarta (25/06)

O corpo de Juliana Marins foi retirado com sucesso do Monte Rinjani. No entanto, as condições climáticas continuaram a dificultar a operação. O corpo foi içado pelas equipes da Agência Nacional de Busca e Resgate da Indonésia (Basarnas) e transportado até uma base antes de ser enviado para um hospital para os procedimentos necessários.

Sexta (27/06)

A autópsia realizada em Bali revelou que Juliana morreu devido a um traumatismo por força contundente. A lesão interna causou danos graves aos órgãos, além de hemorragia. A morte foi confirmada como imediata, ocorrendo dentro de no máximo 20 minutos após o impacto da lesão mais severa.

Sábado (28/06)

Em um apoio à família, a Prefeitura de Niterói, cidade natal de Juliana, arcou com as despesas de repatriação do corpo. A família de Juliana recebeu a ajuda da prefeitura, que pagou R$ 55 mil para o translado e para os procedimentos do sepultamento, que ocorrerá na cidade.

O que aconteceu com a brasileira que caiu no vulcão na Indonésia?

A brasileira caiu no Monte Rinjani, na Indonésia, enquanto realizava uma trilha guiada no sábado, 21.

A publicitária de Niterói ficou presa a uma profundidade de aproximadamente 500 metros por quatro dias.

Como a brasileira caiu?

Juliana estava caminhando com outros turistas e um guia local pela trilha do Monte Rinjani, quando reclamou de cansaço e parou.

O guia seguiu adiante, deixando Juliana sozinha. A jovem, então, caiu.

Quantas pessoas já caíram no vulcão Rinjani?

O vulcão no Monte Rinjani é conhecido por ser um destino turístico desafiador, com uma trilha considerada uma das mais complicadas na Indonésia. O Parque Nacional de Rinjani, para garantir a segurança, suspendeu temporariamente o acesso de turistas à trilha do vulcão.

O Monte Rinjani, localizado na ilha de Lombok, é o segundo maior vulcão da Indonésia, com impressionantes 3.726 metros de altura. Este vulcão ativo apresenta risco de erupção, apesar de a última atividade vulcânica significativa ter ocorrido entre agosto e setembro de 2016, segundo o Programa Global de Vulcanismo do Smithsonian Institution.

O Rinjani já foi cenário de diversos acidentes fatais envolvendo turistas. Em maio de 2025, um turista malaio de 57 anos morreu após cair enquanto escalava o vulcão.

Em 2022, um turista português também faleceu ao despencar de um penhasco no cume do vulcão. Este não foi o único caso trágico: em 2012, um grupo de sete estudantes morreu durante uma escalada, destacando a periculosidade da trilha.

Além dos acidentes causados por quedas, o vulcão Rinjani também foi atingido por um terremoto de 6,4 de magnitude em 2018, o que resultou em desabamentos nas trilhas e provocou a morte de 17 pessoas.

Mais de 330 turistas ficaram feridos, conforme os relatos da imprensa internacional e autoridades locais.