O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, acompanhar o relator, o ministro Alexandre de Moraes, e votou nesta quarta-feira, 26, para tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete acusados réus por tentativa de golpe de Estado. O julgamento está 2 a 0 para que a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) seja aceita e o processo de ação penal, seja iniciado.

Relator do caso, Moraes foi o primeiro a votar, seguido de Dino. O julgamento segue com o voto do ministro Luiz Fux.

Caso três ministros votem a favor da denúncia, a maioria se forma, e Bolsonaro se tornará réu. Os ministros Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Luiz Fux ainda vão votar.

Na justifica de seu voto, Moraes expôs todo o período de atuação da organização criminosa. Ele citou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) apontou que a organização criminosa era estável e atuava de forma coordenada para abolir o Estado Democrático de Direito.

"O que se exige da denúncia é a materialidade dos crimes. A materialidade dos delitos já foram reconhecidos em mais de 400 denúncias julgadas pelo Supremo Tribunal Federal", afirmou.

O relator da ação relembrou os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 e afirmou que não foi "um passeio no parque". Ele citou que seis sustentações orais das defesas não negaram a gravidade dos acontecimentos.

“E foi uma péssima notícia para os que defendem o estado democrático, (...) não foi um passeio no parque", afirmou.

Na sequência, Moraes apresentou vídeos dos ataques aos três poderes e falou que é um "absurdo" alguém negar que houve violência na tentativa de golpe. O magistrado afirmou ainda que os atos são mais uma prova de materialidade e que "tivemos uma tentativa de golpe de Estado violentíssima".

"Ninguém estava passeando. Havia uma barreira policial e todos invadiram, agredindo os policiais que jogavam gás de pimenta. E sempre com intenção golpista. Uma verdadeira guerra campal", disse.

O ministro citou como todos os acusados estariam envolvidos na trama golpista. No caso de Bolsonaro, Moraes afirmou que há indícios razoáveis para recebimento da denúncia contra o ex-presidente. Ele diz que a denúncia mostra que o então presidente coordenou os integrantes do governo federal para atuarem de modo ilícito na "construção de uma narrativa para atacar instituições". Sobre a chamada minuta do golpe, Moraes afirmou que não existe dúvidas que Bolsonaro conhecia e manuseava o documento.

"Não há dúvida que Bolsonaro conhecia, manuseava e discutiu sobre a minuta do golpe. As interpretações sobre o fato vão ocorreu durante a instrução processual penal. Se ele analisou e não quis, se analisou e quis, isso será no juízo de culpabilidade. Mas não há dúvida e que ele tinha conhecimento da minuta do golpe que foi apreendida", afirmou.

Em fevereiro, a PGR denunciou os acusados pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, envolvimento em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Além do ex-presidente, fazem parte do núcleo 1 o deputado federal Alexandre Ramagem, o almirante e ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o general da reserva e ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno, o tenente-coronel e o ex-ajudante de ordens da Presidência da República Mauro Cid, o general e ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira e o general da reserva e ex-ministro da Casa Civil Walter Braga Netto.

Acompanhe o julgamento de Bolsonaro ao vivo

O que acontece se Bolsonaro virar réu?

Após virar réu, Bolsonaro e os aliados estarão em julgamento de uma ação penal. A partir daí, os processos passam por diversas etapas para apurar os fatos e a participação de cada acusado. Nesse momento, serão colhidas provas, depoimentos, dados e interrogatórios. As defesas terão espaço para apresentar suas testemunhas.

Concluídas as diligências, o caso será levado a julgamento da Corte. Os ministros decidirão se os envolvidos devem ser condenados ou absolvidos, além de determinar as penas cabíveis para os condenados. Ainda assim, as defesas poderão recorrer.

