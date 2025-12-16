Brasil

José Serra está internado em São Paulo com infecção na garganta

Ex-governador está hospitalizado desde a semana passada

José Serra: ex-governador e ex-prefeito de São Paulo está internado desde a última semana (Pedro França/Agência Senado/Flickr)

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 13h55.

Última atualização em 16 de dezembro de 2025 às 14h37.

O ex-governador e ex-prefeito de São Paulo José Serra, de 83 anos, está internado no Hospital Sírio-Libanês, no centro da capital paulista, desde a semana passada.

De acordo com uma assessora do ex-político, a infecção na garganta já foi controlada. No entanto, José Serra permanecerá hospitalizado até o término do tratamento com antibióticos e para a realização de exames de rotina.

A Agência SBT procurou o Hospital Sírio-Libanês, que informou não divulgar informações sobre o estado de saúde de seus pacientes.

