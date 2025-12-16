José Serra está internado em São Paulo com infecção na garganta

José Serra: ex-governador e ex-prefeito de São Paulo está internado desde a última semana (Pedro França/Agência Senado/Flickr)
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 13h55.
Última atualização em 16 de dezembro de 2025 às 14h37.
O ex-governador e ex-prefeito de São Paulo José Serra, de 83 anos, está internado no Hospital Sírio-Libanês, no centro da capital paulista, desde a semana passada.
De acordo com uma assessora do ex-político, a infecção na garganta já foi controlada. No entanto, José Serra permanecerá hospitalizado até o término do tratamento com antibióticos e para a realização de exames de rotina.
A Agência SBT procurou o Hospital Sírio-Libanês, que informou não divulgar informações sobre o estado de saúde de seus pacientes.