José Serra está internado em São Paulo com infecção na garganta

O ex-governador e ex-prefeito de São Paulo José Serra, de 83 anos, está internado no Hospital Sírio-Libanês, no centro da capital paulista, desde a semana passada.

De acordo com uma assessora do ex-político, a infecção na garganta já foi controlada. No entanto, José Serra permanecerá hospitalizado até o término do tratamento com antibióticos e para a realização de exames de rotina.

A Agência SBT procurou o Hospital Sírio-Libanês, que informou não divulgar informações sobre o estado de saúde de seus pacientes.