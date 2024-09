Pesquisa do instituto Futura Inteligência, em parceria com a empresa 100% Cidades, divulgada nesta sexta-feira, 13, aponta o atual prefeito de Recife, João Campos (PSB), na liderança por um segundo mandato. O candidato à reeleição tem 74,7% das intenções de voto. O segundo colocado, o ex-ministro do Turismo Gilson Machado (PL), pontua com 12,8%.

Na terceira colocação está o ex-secretário de Turismo de Pernambuco Daniel Coelho (PSD) com 3,5% das intenções de voto. O mesmo percentual da deputada estadual Dani Portela (PSOL), que também tem 3,5%. Os demais candidatos somaram menos de 1%.

Intenções de voto em Recife:

João Campos (PSB): 74,7%

Gilson Machado (PL): 12,8%

Daniel Coelho (PSD): 3,5%

Dani Portela (PSOL): 3,5%

Ludmila (UP): 0,3%

Tecio Teles (NOVO): 0,2%

Simone Fontana (PSTU): 0,0%

Ninguém/Branco/Nulo: 2,4%

NS/NR/Indeciso: 2,5%

Pesquisa espontânea

Essa é a primeira pesquisa do instituto sobre a corrida eleitoral na capital pernambucana. Na espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, o estudo também mostra a liderança de João Campos, que soma 66,4% das intenções de voto. Nessa modalidade, o total de indecisos sobe para 12,6%

João Campos: 66,4%

Gilson Machado: 11,2%

Daniel Coelho: 2,9%

Dani Portela: 2,5%

Ludmila: 0,1%

Tecio Teles: 0,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 3,6%

Outros: 0,6%

NS/NR/Indeciso: 12,6%

Segundo turno

A Futura Inteligência também simulou três cenários de segundo turno. Nos dois em que é citado, o atual prefeito seria reeleito com pelo menos 80% dos votos. Na disputa entre Gilson Machado e Daniel Coelho, o ex-secretário estadual registra vantagem 39,3% contra 22,9% do ex-ministro. (Por causa de arredondamentos, a soma dos valores pode ultrapassar ou não totalizar 100%)

Cenário 1:

João Campos: 80,4%

Gilson Machado: 15,9%

Ninguém/Branco/Nulo: 3,1%

NS/NR/Indeciso: 0,7%

Cenário 2:

João Campos: 80,8%

Daniel Coelho: 11,9%

Ninguém/Branco/Nulo: 5,4%

NS/NR/Indeciso: 1,9%

Cenário 3:

Daniel Coelho: 39,3%

Gilson Machado: 22,9%

Ninguém/Branco/Nulo: 32,6%

NS/NR/Indeciso: 5,1%

Rejeição

João Campos aparece ainda com a menor rejeição, segundo a pesquisa. Ao todo, 7,9% afirmaram que não votariam no candidato à reeleição de jeito nenhum. Na outra ponta, o mais rejeitado, Gilson Machado, registra 44,1%, seguido por Daniel Coelho com 33,6%.

Gilson Machado: 44,1%

Daniel Coelho: 33,6%

Dani Portela: 30,8%

Ludmila: 28,9%

Simone Fontana: 22,5%

Tecio Teles: 19,4%

Victor Assis: 18,3%

João Campos: 7,9%

Não rejeita ninguém: 7,2%

Rejeita todos: 2,1%

NS/NR: 4,3%

A pesquisa Futura/100% Cidades foi registrada no TSE como PE-00278/2024 e realizou 800 entrevistas entre os dias 6 e 11 de setembro, com uma margem de erro de 3,5 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.