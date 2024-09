O atual prefeito e candidato à reeleição, João Campos (PSB), lidera a disputa pela prefeitura de Recife com 76% das intenções de votos, segundo pesquisa Quaest contratada pela TV Globo e divulgada nesta quarta-feira, 11.

Na segunda posição estão o ex-secretário de Turismo de Pernambuco Daniel Coelho (PSD) e o ex-ministro do Turismo Gilson Machado (PL), numericamente empatados com 6% das intenções de voto. A deputada estadual Dani Portela (PSOL) pontua com 2% e o candidato Tecio Teles (NOVO), 1%.

[banners tipo="eleicoes-2024-canal"]

Pela margem de erro da pesquisa, que é de três pontos percentuais para mais e para menos, os quatro estão tecnicamente empatados.

Na comparação com pesquisa anterior da Quaest, realizada em agosto, Campos perdeu quatro pontos, saindo de 80% para 76%. Daniel Coelho oscilou um ponto positivamente, enquanto Machado manteve o mesmo percentual. Dani Portela também oscilou um ponto.

Intenções de voto em Recife:

João Campos (PSB): 76%

Daniel Coelho (PSD): 6%

Gilson Machado (PL): 6%

Dani Portela (PSOL): 2%

Tecio Teles (Novo): 1%

Ludmila Outtes (UP): 0%

Simone Fontana (PSTU): 0%

Victor Assis (PCO): 0%

Indecisos: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 5%

Pesquisa espontânea:

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, João Campos também aparece na liderança com 57% das intenções de voto. O número de indecisos nesse cenário é de 32%.

João Campos (PSB): 57%

Daniel Coelho (PSD): 3%

Gilson Machado (PL): 3%

Dani Portela (PSOL): 1%

Tecio Teles (NOVO): 1%

Ludmila (UP): 0%

Simone Fontana (PSTU): não foi citada

Indecisos: 32%

Branco/nulo/não vai votar: 3%

A pesquisa Quaest foi registrada no TSE como PE-06977/2024 e entrevistou 900 eleitores na capital pernambucana, entre os dias 8 e 10 de setembro. A margem de erro da pesquisa é de 3 para um nível de confiança de 95%.