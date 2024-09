O ex-prefeito Silvio Mendes (União Brasil) tem 44,1% das intenções de voto na disputa pela prefeitura de Teresina e é seguido de perto pelo deputado estadual Fábio Novo (PT), que registra 40,7%, de acordo com pesquisa da empresa 100% Cidades, em parceria com a Futura Inteligência, divulgada à EXAME nesta sexta-feira, 13. De acordo com a margem de erro do levantamento, que é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos, Mendes e Novo estão tecnicamente empatados na primeira posição.

Na sequência, com 3,7% das intenções de voto, aparece o atual prefeito de Teresina e candidato à reeleição, Dr. Pessoa (PRD), e o Professor Tonny Kerley (NOVO), com 2,1%. Todos têm empate técnico. Os demais candidatos não somaram 1%.

Essa é a segunda pesquisa do instituto sobre a corrida eleitoral na capital piauiense. Na última rodada, realizada entre os dias 12 e 13 de agosto, Silvio Mendes, que ocupava a primeira colocação, tinha 46,9% das intenções de voto. Em segundo estava Fábio Novo com 37,3%. O estudo apontava Dr. Pessoa em terceiro com 2,2% e Francinaldo Leão (PSOL) com 1,5%. O candidato do NOVO marcava 0,7%. Os levantamentos, porém, não podem se comparados por terem nomes diferentes.

Intenções de voto em Teresina:

Silvio Mendes (União Brasil): 44,1%

Fabio Novo (PT): 40,7%

Dr Pessoa (PRD): 3,7%

Professor Tonny (NOVO): 2,1%

Francinaldo Leão (PSOL): 0,5%

Lourdes Melo (PCO): 0,3%

Geraldo Carvalho (PSTU): 0,1%

Santiago Belizario (UP): 0,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 3,1%

NS/NR/Indeciso: 5,4%

*Por causa de arredondamentos, os números somam 100,1%.

Empate na espontânea

Os dois primeiros colocados também aparecem empatados na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos eleitores. Silvio Mendes tem 37,9% das intemções de voto e Fabio Novo registra 37,1%. O total de indecisos nesse cenário é de 16,5%. (Por causa de arredondamentos, a soma dos valores pode ultrapassar ou não totalizar 100%)

Silvio Mendes: 37,9%

Fabio Novo: 37,1%

Dr Pessoa: 2,1%

Professor Tonny: 1,6%

Francinaldo Leão: 0,5%

Santiago Belizario: 0,1%

Lourdes Melo: 0,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 3,0%

Outros: 1,2%

NS/NR/Indeciso: 16,5%

Segundo turno

A Futura Inteligência também consultou os entrevistados sobre três cenários de segundo turno. No embate direto entre os candidatos do União Brasil e do PT, Silvio Mendes pontua com 50,4% contra 42% de Fábio Novo. No limite da margem de erro, o ex-prefeito tem 46,4% e o deputado estadual 46%.

Cenário 1:

Silvio Mendes: 50,4%

Fabio Novo: 42,0%

Ninguém/Branco/Nulo: 2,8%

NS/NR/Indeciso: 4,7%

Cenário 2:

Silvio Mendes: 80,8%

Dr Pessoa: 6,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 10,8%

NS/NR/Indeciso: 2,2%

Cenário 3:

Fabio Novo: 62,7%

Dr Pessoa: 14,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 19,9%

NS/NR/Indeciso: 3,2%

Rejeição

A pesquisa também aponta em quem os eleitores de Teresina não votariam de jeito nenhum. O atual prefeito Dr. Pessoa tem a maior rejeição de 67,9%. A candidata Lourdes Melo (PCO) é a segunda com 39,8%. Fábio Novo aparece em terceiro com 27,5% afirmando que não votariam nele. Silvio Mendes aparece em sexto, registrando 10,1% de rejeição.

Dr Pessoa: 67,9%

Lourdes Melo: 39,8%

Fabio Novo: 27,5%

Geraldo Carvalho: 10,6%

Telsirio Alencar: 10,3%

Silvio Mendes: 10,1%

Professor Tonny: 9,8%

Santiago Belizario: 9,8%

Francinaldo Leão: 9,3%

Não rejeita ninguém: 1,1%

Rejeita todos: 1,6%

NS/NR: 3,2%

A pesquisa Futura/100% Cidades foi registrada no TSE como PI-08669/2024 e ouviu 600 pessoas entre os dias 4 e 10 de setembro, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 4 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.