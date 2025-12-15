IPVA 2026: governo divulga tabela de valores-base para veículos de SP

Repórter
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 15h33.
Proprietários de veículos em São Paulo já podem consultar os valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026. A tabela com os preços venais foi publicada nesta segunda-feira, 15 de dezembro, pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP), com base em dados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a Fipe.
O imposto, obrigatório para todos os veículos registrados no estado, começa a ser cobrado a partir de janeiro de 2026. O calendário de vencimentos varia de acordo com o dígito final da placa, mantendo a sistemática dos anos anteriores.
A quitação do imposto poderá ser feita à vista, com 3% de desconto em janeiro, ou em cota única em fevereiro, sem abatimento. Também será possível parcelar o pagamento em até cinco vezes.
Segundo informações da Fipe, houve um aumento médio de 2,51% nos preços de mercado dos veículos entre setembro e outubro de 2024. A atualização, usada como referência para o cálculo do IPVA, indica que o imposto será, em média, mais elevado em 2026.
Os proprietários poderão escolher entre as seguintes formas de pagamento com vencimentos de acordo com o final de placa do veículo:
Para caminhões, os prazos de pagamento seguem regras específicas. Quem optar por pagar à vista em janeiro terá desconto de 3%. A cota única, sem desconto, vence em 22 de abril. Já para os proprietários que escolherem parcelar o imposto, os vencimentos ocorrerão em 20 de março, 20 de maio, 20 de julho, 20 de agosto e 20 de setembro.
As alíquotas do IPVA permanecem inalteradas para 2026. Carros de passeio seguem com a alíquota de 4% sobre o valor venal. Motocicletas, motonetas, caminhonetes com cabine simples, ônibus e micro-ônibus têm percentual fixado em 2%. Caminhões pagam 1,5%, enquanto veículos de locadoras com registro em São Paulo recolhem 1%.
O governo de São Paulo também enviou à Assembleia Legislativa uma proposta que prevê a isenção do IPVA 2026 para motocicletas, ciclomotores e motonetas de até 150 cilindradas. A medida vale apenas para veículos de propriedade de pessoas físicas com registro e licenciamento em situação regular. O texto ainda precisa ser aprovado pelos deputados estaduais para entrar em vigor.
|Automóveis, Camionetas, Caminhonetes, Ônibus, Micro-ônibus, Motos e similares
|Mês
|janeiro
|fevereiro
|março
|abril
|maio
|Parcela
|1ª Parcela ou Cota Única COM Desconto
|2ª Parcela ou Cota Única SEM Desconto
|3ª Parcela
|4ª Parcela
|5ª Parcela
|Placa
|Vencimento
|Vencimento
|Vencimento
|Vencimento
|Vencimento
|Final 1
|12/jan
|12/fev
|12/mar
|12/abr
|12/mai
|Final 2
|13/jan
|13/fev
|13/mar
|13/abr
|13/mai
|Final 3
|14/jan
|14/fev
|14/mar
|14/abr
|14/mai
|Final 4
|15/jan
|15/fev
|15/mar
|15/abr
|15/mai
|Final 5
|16/jan
|16/fev
|16/mar
|16/abr
|16/mai
|Final 6
|19/jan
|19/fev
|19/mar
|19/abr
|19/mai
|Final 7
|20/jan
|20/fev
|20/mar
|20/abr
|20/mai
|Final 8
|21/jan
|21/fev
|21/mar
|21/abr
|21/mai
|Final 9
|22/jan
|22/fev
|22/mar
|22/abr
|22/mai
|Final 0
|23/jan
|23/fev
|23/mar
|23/abr
|23/mai
|Caminhões e Caminhões-tratores
|Mês
|janeiro
|março
|abril
|maio
|julho
|agosto
|setembro
|Parcela
|Cota Única COM Desconto
|1ª Parcela
|Cota Única SEM Desconto
|2ª Parcela
|3ª Parcela
|4ª Parcela
|5ª Parcela
|Placa
|Vencimento
|Vencimento
|Vencimento
|Vencimento
|Vencimento
|Vencimento
|Vencimento
|Final 1
|12/jan
|20/mar
|22/abr
|20/mai
|20/jul
|20/ago
|20/set
|Final 2
|13/jan
|Final 3
|14/jan
|Final 4
|15/jan
|Final 5
|16/jan
|Final 6
|19/jan
|Final 7
|20/jan
|Final 8
|21/jan
|Final 9
|22/jan
|Final 0
|23/jan