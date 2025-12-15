IPVA 2026: governo divulga tabela de valores-base para veículos de SP

Proprietários de veículos em São Paulo já podem consultar os valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026. A tabela com os preços venais foi publicada nesta segunda-feira, 15 de dezembro, pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP), com base em dados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a Fipe.

O imposto, obrigatório para todos os veículos registrados no estado, começa a ser cobrado a partir de janeiro de 2026. O calendário de vencimentos varia de acordo com o dígito final da placa, mantendo a sistemática dos anos anteriores.

A quitação do imposto poderá ser feita à vista, com 3% de desconto em janeiro, ou em cota única em fevereiro, sem abatimento. Também será possível parcelar o pagamento em até cinco vezes.

Segundo informações da Fipe, houve um aumento médio de 2,51% nos preços de mercado dos veículos entre setembro e outubro de 2024. A atualização, usada como referência para o cálculo do IPVA, indica que o imposto será, em média, mais elevado em 2026.

Calendário de pagamento

Os proprietários poderão escolher entre as seguintes formas de pagamento com vencimentos de acordo com o final de placa do veículo:

Pagamento à vista

Cota única antecipada em janeiro com desconto de 3%;

Cota única em fevereiro, sem desconto;

Parcelamento, sem desconto, de acordo com cota mínima

Em até 5 vezes, de janeiro a maio

Para caminhões, os prazos de pagamento seguem regras específicas. Quem optar por pagar à vista em janeiro terá desconto de 3%. A cota única, sem desconto, vence em 22 de abril. Já para os proprietários que escolherem parcelar o imposto, os vencimentos ocorrerão em 20 de março, 20 de maio, 20 de julho, 20 de agosto e 20 de setembro.

Como consultar o valor do IPVA 2026?

Acesse o Sivei (Sistema de Veículos) no endereço www3.fazenda.sp.gov.br/SIVEI/

Entre com sua conta Gov.br

Informe o número da placa do veículo

Consulte o valor venal, o IPVA devido e as opções de pagamento

As alíquotas do IPVA permanecem inalteradas para 2026. Carros de passeio seguem com a alíquota de 4% sobre o valor venal. Motocicletas, motonetas, caminhonetes com cabine simples, ônibus e micro-ônibus têm percentual fixado em 2%. Caminhões pagam 1,5%, enquanto veículos de locadoras com registro em São Paulo recolhem 1%.

O governo de São Paulo também enviou à Assembleia Legislativa uma proposta que prevê a isenção do IPVA 2026 para motocicletas, ciclomotores e motonetas de até 150 cilindradas. A medida vale apenas para veículos de propriedade de pessoas físicas com registro e licenciamento em situação regular. O texto ainda precisa ser aprovado pelos deputados estaduais para entrar em vigor.

Confira o calendário de vencimento do IPVA 2026

Automóveis, Camionetas, Caminhonetes, Ônibus, Micro-ônibus, Motos e similares Mês janeiro fevereiro março abril maio Parcela 1ª Parcela ou Cota Única COM Desconto 2ª Parcela ou Cota Única SEM Desconto 3ª Parcela 4ª Parcela 5ª Parcela Placa Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento Final 1 12/jan 12/fev 12/mar 12/abr 12/mai Final 2 13/jan 13/fev 13/mar 13/abr 13/mai Final 3 14/jan 14/fev 14/mar 14/abr 14/mai Final 4 15/jan 15/fev 15/mar 15/abr 15/mai Final 5 16/jan 16/fev 16/mar 16/abr 16/mai Final 6 19/jan 19/fev 19/mar 19/abr 19/mai Final 7 20/jan 20/fev 20/mar 20/abr 20/mai Final 8 21/jan 21/fev 21/mar 21/abr 21/mai Final 9 22/jan 22/fev 22/mar 22/abr 22/mai Final 0 23/jan 23/fev 23/mar 23/abr 23/mai