Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

IPVA 2026: governo divulga tabela de valores-base para veículos de SP

Pagamento do imposto começa em janeiro e pode ser feito à vista com desconto ou parcelado em até cinco vezes

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 15h33.

Tudo sobreIPVA
Saiba mais

Proprietários de veículos em São Paulo já podem consultar os valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026. A tabela com os preços venais foi publicada nesta segunda-feira, 15 de dezembro, pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP), com base em dados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a Fipe.

O imposto, obrigatório para todos os veículos registrados no estado, começa a ser cobrado a partir de janeiro de 2026. O calendário de vencimentos varia de acordo com o dígito final da placa, mantendo a sistemática dos anos anteriores.

A quitação do imposto poderá ser feita à vista, com 3% de desconto em janeiro, ou em cota única em fevereiro, sem abatimento. Também será possível parcelar o pagamento em até cinco vezes.

Segundo informações da Fipe, houve um aumento médio de 2,51% nos preços de mercado dos veículos entre setembro e outubro de 2024. A atualização, usada como referência para o cálculo do IPVA, indica que o imposto será, em média, mais elevado em 2026.

Calendário de pagamento

Os proprietários poderão escolher entre as seguintes formas de pagamento com vencimentos de acordo com o final de placa do veículo:

Pagamento à vista

  • Cota única antecipada em janeiro com desconto de 3%;
  • Cota única em fevereiro, sem desconto;

Parcelamento, sem desconto, de acordo com cota mínima

  • Em até 5 vezes, de janeiro a maio

Para caminhões, os prazos de pagamento seguem regras específicas. Quem optar por pagar à vista em janeiro terá desconto de 3%. A cota única, sem desconto, vence em 22 de abril. Já para os proprietários que escolherem parcelar o imposto, os vencimentos ocorrerão em 20 de março, 20 de maio, 20 de julho, 20 de agosto e 20 de setembro.

Como consultar o valor do IPVA 2026?

  • Acesse o Sivei (Sistema de Veículos) no endereço www3.fazenda.sp.gov.br/SIVEI/
  • Entre com sua conta Gov.br
  • Informe o número da placa do veículo
  • Consulte o valor venal, o IPVA devido e as opções de pagamento

As alíquotas do IPVA permanecem inalteradas para 2026. Carros de passeio seguem com a alíquota de 4% sobre o valor venal. Motocicletas, motonetas, caminhonetes com cabine simples, ônibus e micro-ônibus têm percentual fixado em 2%. Caminhões pagam 1,5%, enquanto veículos de locadoras com registro em São Paulo recolhem 1%.

O governo de São Paulo também enviou à Assembleia Legislativa uma proposta que prevê a isenção do IPVA 2026 para motocicletas, ciclomotores e motonetas de até 150 cilindradas. A medida vale apenas para veículos de propriedade de pessoas físicas com registro e licenciamento em situação regular. O texto ainda precisa ser aprovado pelos deputados estaduais para entrar em vigor.

Confira o calendário de vencimento do IPVA 2026

Automóveis, Camionetas, Caminhonetes, Ônibus, Micro-ônibus, Motos e similares
Mêsjaneirofevereiromarçoabrilmaio
Parcela1ª Parcela ou Cota Única COM Desconto2ª Parcela ou Cota Única SEM Desconto3ª Parcela4ª Parcela5ª Parcela
PlacaVencimentoVencimentoVencimentoVencimentoVencimento
Final 112/jan12/fev12/mar12/abr12/mai
Final 213/jan13/fev13/mar13/abr13/mai
Final 314/jan14/fev14/mar14/abr14/mai
Final 415/jan15/fev15/mar15/abr15/mai
Final 516/jan16/fev16/mar16/abr16/mai
Final 619/jan19/fev19/mar19/abr19/mai
Final 720/jan20/fev20/mar20/abr20/mai
Final 821/jan21/fev21/mar21/abr21/mai
Final 922/jan22/fev22/mar22/abr22/mai
Final 023/jan23/fev23/mar23/abr23/mai

 

Caminhões e Caminhões-tratores
Mêsjaneiromarçoabrilmaiojulhoagostosetembro
ParcelaCota Única COM Desconto1ª ParcelaCota Única SEM Desconto2ª Parcela3ª Parcela4ª Parcela5ª Parcela
PlacaVencimentoVencimentoVencimentoVencimentoVencimentoVencimentoVencimento
Final 112/jan20/mar22/abr20/mai20/jul20/ago20/set
Final 213/jan
Final 314/jan
Final 415/jan
Final 516/jan
Final 619/jan
Final 720/jan
Final 821/jan
Final 922/jan
Final 023/jan
Acompanhe tudo sobre:CarrosIPVASão Paulo capital

Mais de Brasil

Dino acompanha Gilmar e vota contra o marco temporal no STF

Acordo UE-Mercosul: cláusula de segurança preocupa governo Lula

Inmet emite novo alerta amarelo de tempestade para São Paulo

BID aprova R$ 1 bilhão para governo de SP investir na saúde

Mais na Exame

Pop

Avatar 3: tudo o que você precisa saber antes de ver o novo filme

Negócios

Com 18 anos, ele fatura US$ 300 mil por mês com um produto 3D criado em casa

Mercados

Corrida por dividendos: vale entrar na bolsa só pelos proventos?

Um conteúdo Bússola

Entenda o ‘Offline Merge Online’, a nova tendência do varejo