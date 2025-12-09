IPVA 2026 no RS: veja as novas alíquotas e como calcular

O Rio Grande do Sul definiu as alíquotas de 3% para veículos de passeio e 2% para motocicletas no cálculo do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026.

Para saber o valor exato do imposto é preciso multiplicar o percentual estadual pelo valor de mercado da propriedade.

A tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) é o indicador utilizado para estipular quanto o veículo vale em determinado ano.

Segundo estimativas, em 2026 o IPVA pode ter uma redução de 0,36% motivado pela variação da tabela.

Qual o cálculo do IPVA?

O IPVA é calculado por uma multiplicação que considera o valor de venda do veículo cujo imposto incide e a alíquota que o estado estipulou para aquele modelo.

Por exemplo, para um veículo de passeio no Rio Grande do Sul com valor venal de R$ 45 mil, a conta seria:

45.000 x 0,03 = R$ 1.350 de IPVA em 2026

Para as motocicletas, a alíquota difere no estado. Então um modelo avaliado em R$ 60.000 teria o seguinte imposto no próximo ano:

60.000 x 0,02 = R$ 1.200

Em 2026, o Rio Grande do Sul optou por permanecer com as mesmas alíquotas aplicadas nos anos anteriores.

Como obter desconto no imposto?

Embora o governo do estado ainda não tenha divulgado as regras oficiais para 2026, os condutores que estiverem cadastrados nos programas Bom Cidadão e Bom Motorista podem obter descontos no pagamento.

Além disso, também é possível parcelar o valor total no site oficial do governo do Rio Grande do Sul.

Isenção do IPVA no Rio Grande do Sul

Alguns grupos ficam isentos do pagamento do IPVA no estado, entre eles estão as pessoas com deficiência (PCDs).

De acordo com o site da Receita, pessoas com deficiência física, visual, mental (severa ou profunda) e autistas podem ser liberadas do pagamento.

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) do Rio Grande do Sul também isenta os seguintes grupos:

Proprietários de máquinas agrícolas, máquinas de terraplenagem, tratores, barcos de pesca artesanal, ciclomotores e de veículos de força motriz elétrica;

Agentes diplomáticos acreditados junto ao Governo Brasileiro;

Proprietários de veículos automotores terrestres fabricados há mais de 20 anos;

Proprietários de veículos cujo valor do imposto resulte em quantia inferior ao equivalente a quatro UPF-RS (Unidade Padrão Fiscal do Estado do Rio Grande do Sul) — avaliada em R$27,13 em 2025;

avaliada em R$27,13 em 2025; Proprietários de carros de aluguel e veículos para transporte coletivo.

Saiba onde consultar o IPVA

O calendário de pagamentos de 2026 ainda não foi divulgado pelo governo, mas será possível consultar as datas no site da Receita Estadual.

A plataforma também permite emitir os boletos e chave PIX para liquidação do IPVA.

LEIA MAIS: Confira o calendário de pagamento do IPVA em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília (DF)

Qual é o destino do valor pago no IPVA?

O valor arrecadado com o IPVA é destinado para despesas com infraestrutura, saúde, educação, obras e segurança.

Além disso, 20% do total é redirecionado para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

O valor total é dividido entre despesas estaduais e municipais.