Ipec: governo Lula é considerado ótimo ou bom por 40% dos entrevistados

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é avaliado como ótimo ou bom por 40% dos entrevistados em pesquisa do instituto Ipec divulgada na noite desta quarta-feira, 6. A administração é apontada como regular por 32% e como ruim ou péssima, por 25%. De acordo com o levantamento, 3% não sabem ou não responderam.

A avaliação positiva de Lula subiu 3 pontos percentuais em comparação com a pesquisa divulgada em 9 de junho, quando a gestão era considerada ótima ou boa por 37% dos entrevistados. Já a avaliação negativa caiu 3 pontos — na ocasião, estava em 28%.

Sobre a maneira de Lula governar, 56% dizem aprovar enquanto 39% afirmam desaprovar. Os que não sabem ou não responderam são 6%.

A sondagem foi realizada entre sexta-feira, 1º, e esta terça-feira, 5. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.