Instituto Butantan entrega 5 milhões de doses da vacina contra a Covid-19

O Instituto Butantan anunciou nesta segunda, dia 29, a entrega de 5 milhões de doses da Coronavac ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde, que distribui a vacina para todo o país. Até o final de agosto, devem ser produzidas outras 54 milhões de doses do imunizante, segundo o Butantan, totalizando 100 milhões de unidades.

No último dia 4, a farmacêutica chinesa Sinovac enviou para São Paulo 8,2 mil litros de IFA (Insumo Farmacêutico Ativo) para a produção de 14 milhões de doses da vacina. Em fevereiro, chegaram 11 mil litros do insumo. A previsão é que até o dia 30 deste mês sejam produzidas 46 milhões de doses da Coronavac.

Nova vacina

O Instituto Butantan anunciou na última sexta-feira, dia 26, a conclusão satisfatória de testes pré-clínicos, realizados em cobaias, da nova vacina desenvolvida por seus cientistas. De acordo com João Doria, governador de São Paulo, o imunizante deve estar disponível nos próximos meses.

Os testes em voluntários devem começar este mês, mediante autorização da Anvisa. O Insituto Butantan solicitou na sexta o sinal verde do órgão para o início dos testes da fase 1. "O desenvolvimento da vacina começou um ano atrás", disse Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, durante coletiva de imprensa no dia 26.

"Em um mês, devemos terminar a fase de avaliação clínica e aí iniciar de fato a produção". Segundo Covas, trata-se da mesma tecnologia utilizada na fabricação da vacina para gripe, aplicada em 80 milhões de pessoas por ano no Brasil. O novo imunizante utiliza o vírus inativado da gripe aviária.

