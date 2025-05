INSS: saiba como herdeiros podem pedir reembolso de descontos indevidos

Segundo o INSS, em caso de falecimento, o pensionista ou herdeiro do beneficiário deve fazer a consulta de um possível desconto indevido e solicitar o ressarcimento por via administrativa, ou seja, em uma agência. Para isso, é necessário fazer o agendamento do atendimento pelo aplicativo ou pelo telefone 135.

A notificação será feita exclusivamente via o “Meu INSS”, ou seja, não haverá ligação ou envio de mensagens por SMS ou e-mail. É preciso que os beneficiários tenham cuidado com golpes.