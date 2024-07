Inmet emite alerta de 'Perigo' para baixa umidade na região central; Chuvas intensas em SP, PR e SC

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de "perigo" — aviso de grau intermediário — para baixa umidade no Mato Grosso (MT), Tocantins (TO) e Goiás (GO), e o fenômeno chega a atingir a capital goiana. Além disso, um alerta de "perigo potencial" — de menor grau na escala do órgão — também para baixa umidade foi emitido para um total de 14 estados e o Distrito Federal (DF).

Segundo o site do Inmet, a umidade relativa do ar nestes três estados deve variar entre 12% e 20%. O órgão atentou quanto aos riscos de incêndios florestais, no âmbito da natureza, e de ressecamento da pele e desconforto nos olhos, boca e nariz para quem estiver nos locais.

O instituto recomenda a ingestão de líquidos e o uso de hidratantes de pele e umidificadores de ambiente. As atividades físicas e a exposição ao sol durantes as horas mais quentes do dia não são indicadas.

Em Goiânia, a previsão é de máxima de 30°C e mínima de 13°C. Em Formoso do Tocantins, uma das cidades do estado a serem atingidas pela baixa umidade, a máxima é de 35°C e mínima de 19°C. Na capital, Palmas, a máxima é 33°C e mínima de 19°C. Para Cuiabá, os termômetros devem marcar máxima de 32°C e mínima de 16°C.

Para os outros 14 estados — além dos três mencionados anteriormente, estão incluídos AM, BA, CE, MA, MS, MG, PA, PR, PE, PI, RO e SP — e o DF, afetados de forma mais branda pela baixa umidade, o Inmet calcula que a umidade relativa do ar deve ficar entre 20% e 30%.

Chuvas intensas em SP, PR e SC

O instituto também alertou 'perigo potencial' para chuvas intensas em São Paulo, Paraná e Santa Catarina. O aviso é válido da madrugada desta terça-feira até às 10h. O órgão explica que as chuvas nas cidades atingidas podem variar entre 20 mm/h e 30 mm/h, com possibilidade de chegar até 50 mm/dia, além do risco de ventos intensos entre 40 km/h e 60 km/h.

Em Itapeva, um dos municípios paulistas abarcados pelo alerta, a máxima fica em 27°C e a mínima de 13°C — a mesma da capital São Paulo, que tem máxima de 21°C. Em Joinville — cidade também atingida pelas chuvas —, a máxima é de 26°C e mínima de 8°C. Para Florianópolis, os termômetros marcam máxima de 19°C e mínima de 16°C.

Em Curitiba, a tendência é de chuva isolada durante a manhã e a noite, com máximas de 17°C e mínima de 13°C.

Nos estados vizinhos, a expectativa também é de temperatura mais amena. No Rio de Janeiro e em Porto Alegre, há a possibilidade de chuva isolada durante a tarde a noite. Na capital fluminense, a máxima chega a 26°C e mínima de 18°C, enquanto na gaúcha a expectativa é de máxima de 19°C e mínima de 14°C.