Quando volta o calor em São Paulo? Veja o que mostra previsão do tempo

O calor volta a aparecer em São Paulo somente a partir do sábado, dia 20. Ao longo desta semana, as temperaturas ficam baixas na capital paulista e o que prevalece é a amplitude térmica, com temperaturas abaixo dos 15ºC de manhã e acima dos 20ºC à tarde.

Até quando vai o frio?

De acordo com o Climatempo, os termômetros devem ficar entre 12ºC e 24ºC durante toda a semana.

O que é amplitude térmica?

Amplitude térmica é um conceito meteorológico usado para definiar a mudança de temperatura ao longo do dia. Quanto mais baixa a temperatura no início da manhã e mais alta ela ficar no fim da tarde, maior foi a amplitude térmica.

Esse fenômeno é comum do inverno brasileiro e é mais visto em regiões afastadas do mar, pois quanto mais longe da costa marítimica, maior é a variação térmica. Em cidades litorâneas, esse fenômeno é menos aparente.