Inmet emite alerta de 'grande perigo' enquanto chuva atinge 18 estados; veja previsão

A chuva forte segue tomando conta do país ao longo desta semana, atingindo ao menos 18 estados nesta quinta-feira, 9. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as precipitações intensas vão permanecer sobre o Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Sudeste, mas ao contrário do início da semana, as temperaturas devem cair ao longo das próximas horas.

Em Minas Gerais, Espírito Santo e sul da Bahia, há um alerta vermelho, de "Grande Perigo", para o alto risco de alagamentos, transbordamentos de rios, e deslizamentos de encostas, com chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. Há também um alerta amarelo, de "Perigo Potencial" para baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, que atinge o litoral de São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

Nos estados do Rio de Janeiro, Maranhão, Minas Gerais, sul da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, São Paulo, uma pequena região do litoral do Pará, e sul de Tocantins, são esperadas chuvas entre 30 e 60 mm/h e ventos intensos, de 60 a 100 km/h, que levam ao risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Há ainda um alerta amarelo, para chuvas entre 20 e 30 mm/h e ventos de 40 a 60 km/h, que engloba uma parte mais ampla do Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, sul do Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, e Pernambuco.

Zona de Convergência do Atlântico Sul

A atuação de uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) "pode aumentar o risco de chuva frequente e persistente nestes estados, sistema que deve atuar até pelo menos esta quinta-feira", diz.

No Sudeste, a chuva deverá atingir principalmente Minas Gerais, norte do Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Além da ZCAS, há ainda uma Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) que deve espalhar ao longo da semana a chuva pela costa Norte da região Nordeste. De acordo com o MetSul Meteorologia, a tendência é de que a precipitação aumente gradualmente, atingindo principalmente Bahia, Maranhão e no Piauí. Já no Sul, as chances de precipitação são mais escassas.