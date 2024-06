Inmet alerta para baixa umidade em pelo menos 12 estados e mais chuvas em Porto Alegre

Uma onda de baixa umidade na região central do Brasil segue se expandindo para diversos estados no país. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para o fenômeno, que deve atingir doze estados, com predominância no Centro-Oeste. Tempestades também devem atingir o Sul do país, segundo o órgão.

Segundo o instituto, a baixa umidade deve abranger boa parte do Mato Grosso do Sul, Tocantins, Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais e Goiás, além de porções da Bahia, Rio de Janeiro, Pará, Maranhão e Paraná.

O fenômeno ocorre quando a umidade relativa do ar cai para a faixa entre 20% e 30% e deve ser acompanhada de práticas que minimizem seus efeitos, como a ingestão de líquidos e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes.

A baixa umidade contribui para a formação de outro fenômeno climático: o veranico, que deverá afetar principalmente o centro-sul do Brasil durante os últimos dias do outono.

O veranico ocorre por conta de uma forte massa de ar seco, estacionada sobre o Sudeste, que segue atuando sobre o Brasil. A baixa umidade do ar dificulta a formação de nuvens e ocorrência de chuva na maior parte do país, provocando um período de estiagem.

O Inmet lançou um alerta de "Perigo" para tempestades que podem atingir Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul. As chuvas devem ficar entre 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de até 100 km/h e possibilidade de queda de granizo. Veja a área de atuação do alerta, que tem validade até 10 horas desta terça-feira:

Previsão do tempo

De acordo com o Inmet, as chuvas devem seguir nesta terça-feira em Porto Alegre, com possibilidade de precipitações isoladas durante todo dia e de trovoadas isoladas à noite. Os termômetros da capital gaúcha devem marcar máxima de 23°C e mínima de 18°C. Ainda no Sul, o instituto alerta para chuva e trovoadas isoladas durante a tarde em Florianópolis, com mínima de 20°C e máxima de 25°C.

No Sudeste, as temperaturas devem seguir altas durante o dia e mais amenas à noite. No Rio de Janeiro, a máxima é de 33°C e mínima de 16°C. Em São Paulo, os termômetros devem registrar temperatura máxima de 29°C e mínima também de 16°C.

Para a capital mineira, o tempo é de poucas nuvens, com máxima de 27ºC e mínima de 13ºC.

No Nordeste, o Inmet sinaliza para a possibilidade de chuvas isoladas para todos os estados, à exceção de Fortaleza e Teresina. No Recife, a máxima é de 29°C e mínima de 24ºC. Em Salvador e Maceió, os termômetros devem marcar mínima de 21ºC e máxima de 28°C.