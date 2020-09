Inferno no Pantanal: Onça com as quatro patas queimadas é resgatada

View this post on Instagram

OPERAÇÃO PANTANAL II Uma onda foi resgatada nesta sexta- feira, 11.09 na região do Porto Jofre no Pantanal mato-grossense com apoio do efetivo empregado na Operação Pantanal II em conjunto com médicos veterinários voluntários que atuam no resgate de animais. A onça apresentava sinais de queimaduras e ferimentos nos membros inferiores tendo recebido os primeiros atendimentos ainda no local. Ela foi transportada pelo helicóptero Cougar UH-15 da Marinha do Brasil até Cuiabá/MT, com apoio do CBMMT e dos médicos veterinários e seguiu para o Hospital Veterinário da UFMT, onde passou a receber tratamento adequado. #salvamento #cbmmt #militaresmt #sespmt #operaçaopantanal #193 #onçapintada #cimanmt