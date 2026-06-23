Governo abre processo contra 99 Food por não mostrar quanto paga a entregadores

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) do Ministério da Justiça instaurou, nesta terça-feira, 23, um processo administrativo sancionador em face da 99 Food por descumprir uma portaria que exige das plataformas a divulgação ao consumidor do valor pago a restaurantes e entregadores a cada serviço.

O processo pode resultar na aplicação de multa de até R$ 14 milhões. Procurada, a 99 Food não se manifestou.

A Senacon já abriu processos semelhantes contra iFood e Keeta no fim de maio. A portaria em questão foi instituída em março deste ano e entrou em vigor em abril. A medida foi um aceno do governo Lula à categoria de entregadores e motoristas de aplicativo.

A 99 Food terá 20 dias, contados a partir da notificação, para responder à Senacon e demonstrar cumprimento da norma. Depois disso, se ficar comprovado o descumprimento da portaria, a multa será aplicada.

No despacho que abre o processo, o diretor do departamento de Proteção e Defesa do Consumidor da Senacon, Daniel Carnaúba, afirma que a 99 Food argumentou que cumpre a portaria, mas que foi constatado que o consumidor tinha apenas informações genéricas ao realizar um pedido pela plataforma.

Ausência de identificação clara

"Os elementos apresentados pela empresa (99 Food) evidenciam a ausência de identificação clara e individualizada da parcela destinada a cada agente econômico envolvido na transação, em desconformidade com a Portaria da Transparência", diz o despacho.