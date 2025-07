Incêndio de grandes proporções atinge Mercado Municipal de Piracicaba

Na madrugada desta quarta-feira, 23, um incêndio de grandes proporções atingiu o Mercado Municipal de Piracicaba, no Centro da cidade. Pelo menos vinte boxes foram destruídos pelas chamas e parte do teto desabou. Não há registro de vítimas até o momento. Segundo o G1, local foi interditado e isolado.

O combate ao incêndio começou por volta das 2h e, até o início da manhã, as chamas foram controladas. O Mercadão de Piracicaba, inaugurado em 1888 e tombado como patrimônio histórico da cidade, abriga cerca de 150 permissionários.

A Defesa Civil e equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local, realizando o rescaldo e monitoramento. A Polícia Civil informou que o fogo teria se iniciado em um dos boxes e se alastrado para as demais lojas.

A causa do incêndio ainda será investigada, e equipes da perícia técnica estão no local para apuração.

Patrimônio histórico

O Mercadão de Piracicaba completou 137 anos em 5 de julho. Inaugurado em 1888, o local é um dos marcos mais tradicionais da cidade e segue como um ponto de referência para os piracicabanos.