Aviação de luxo: Louis Vuitton investe US$ 800 milhões na Flexjet e amplia presença no setor

A LVMH, conglomerado francês controlador da Louis Vuitton, anunciou um investimento de US$ 800 milhões na Flexjet, empresa americana do setor de aviação de negócios. A operação foi liderada pela L Catterton, gestora de private equity da LVMH, e contou com participação dos fundos KSL Capital Partners e J. Safra Group, do Brasil.

A transação garante ao grupo 20% de participação na Flexjet, que seguirá sob controle da Directional Aviation Capital. O investimento ocorre em meio à expansão do setor de hospitalidade e aviação de negócios, áreas que englobam turismo, hospedagem, alimentação, entretenimento e viagens privadas.

Apesar da queda global de 2% nas vendas de bens de luxo em 2023, a aviação privada se consolida como segmento estratégico do mercado de luxo.

Expansão e parcerias estratégicas

Com sede em Cleveland, nos Estados Unidos, a Flexjet oferece serviços de aviação sob demanda voltados para clientes de alta renda. A empresa opera com modelos de copropriedade de aeronaves, leasing e cartões de voo, contando com mais de 2 mil membros ativos.

Segundo Kenn Ricci, presidente da Flexjet, a maior parte do investimento será destinada à ampliação da frota, que deve passar de 318 para 340 aeronaves até o final de 2025, além do fortalecimento da infraestrutura, incluindo bases internacionais e centros de manutenção. Cerca de 25% dos recursos serão usados para pagamento de dividendos.

A Flexjet mantém parcerias com marcas como Belmond, Bentley e Ferretti Group, focadas em design de interiores personalizados e eventos privados para o público de alto padrão. A empresa projeta um Ebitda de US$ 425 milhões para 2025, ante US$ 398 milhões estimados para 2024.

Scott Dahnke, CEO da L Catterton, afirma que a Flexjet está alinhada à estratégia de longo prazo da LVMH, que investe em setores relacionados à experiência e turismo de luxo. O grupo francês já ampliou sua presença no segmento com a aquisição da Belmond por US$ 3,2 bilhões em 2018 e segue expandindo marcas como Cheval Blanc e Bvlgari no setor hoteleiro.