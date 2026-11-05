Pé-de-Meia para universitários deve começar em 2027 para aluno do CadÚnico, diz ministro

O governo federal pretende lançar em 2027 uma nova modalidade do Pé-de-Meia voltada a estudantes de baixa renda que cursam o ensino superior em universidades públicas.

O ministro da Educação, Leonardo Barchini, afirmou nesta quarta-feira, 4, que o programa está na fase final de elaboração e deverá atender, inicialmente, universitários inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

A proposta prevê o pagamento de uma bolsa mensal de R$ 700 durante dez meses do ano letivo. Além disso, o estudante deverá receber R$ 250 por mês em uma poupança, também durante dez meses. Ao concluir a graduação em quatro anos, poderá sacar R$ 10 mil acumulados, com correção pela inflação.

O anúncio foi feito durante participação de Barchini no programa Bom Dia, Ministro, produzido pelo Canal Gov, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Segundo o ministro, a iniciativa busca enfrentar uma dificuldade que vai além do ingresso na universidade: a permanência dos estudantes nos cursos.

Quem terá direito ao Pé-de-Meia Universitário?

A previsão anunciada pelo Ministério da Educação é atender estudantes de graduação de baixa renda inscritos no CadÚnico. Na entrevista, Barchini também mencionou jovens de famílias em situação de vulnerabilidade social.

O foco inicial informado pelo governo são estudantes de universidades públicas. A Agência Brasil destacou que a nova etapa será direcionada à permanência e à conclusão dos cursos de graduação nessas instituições.

Os critérios definitivos, como faixa de renda, documentação exigida e procedimentos para participação, ainda não foram divulgados. O MEC está concluindo o desenho do programa, portanto, ainda não há uma lista final de requisitos nem calendário de inscrição.

Quanto o universitário poderá receber?

A estrutura financeira apresentada pelo ministro prevê dois pagamentos: uma bolsa mensal para ajudar a custear a permanência na universidade e um valor reservado em poupança, que poderá ser retirado após a conclusão do curso.

Os valores anunciados são:

Bolsa mensal: R$ 700 durante dez meses do ano letivo, totalizando R$ 7 mil por ano;

R$ 700 durante dez meses do ano letivo, totalizando R$ 7 mil por ano; Poupança: R$ 250 por mês durante dez meses, com os depósitos retidos até a conclusão da graduação;

R$ 250 por mês durante dez meses, com os depósitos retidos até a conclusão da graduação; Resgate ao concluir o curso: R$ 10 mil acumulados ao longo de quatro anos, com correção pela inflação, conforme a previsão apresentada pelo ministro.

A contrapartida esperada dos participantes será permanecer na universidade e concluir a graduação dentro do prazo previsto. O governo ainda não detalhou como será feita a verificação desse compromisso, nem quais situações poderão levar à suspensão do benefício.

Como será o pagamento e quando começam as inscrições?

A previsão do Ministério da Educação é iniciar a implementação em 2027. Até o momento, porém, não foram anunciadas datas para abertura de inscrições, seleção dos beneficiários ou início dos depósitos.

O programa ainda está em fase final de elaboração. Por isso, os estudantes interessados devem acompanhar os comunicados oficiais do MEC e aguardar a publicação das regras antes de considerar que já podem solicitar o benefício.

Também não foi divulgado se a entrada no programa será automática, como ocorre atualmente com o Pé-de-Meia destinado ao ensino médio, ou se os universitários precisarão fazer algum tipo de inscrição.

Qual é a diferença entre o Pé-de-Meia Universitário e o atual?

O Pé-de-Meia foi criado em 2024 para incentivar a permanência e a conclusão do ensino médio na rede pública. Na modalidade atual, o programa atende estudantes de famílias inscritas no CadÚnico que cumprem os critérios estabelecidos pelo governo.

O benefício pode chegar a R$ 9,2 mil ao longo do ensino médio, considerando os incentivos por matrícula, frequência, conclusão dos anos letivos e participação no Enem, conforme as regras do programa.

A modalidade universitária terá outro formato e será voltada à permanência na graduação. A proposta também combina uma bolsa mensal com uma poupança liberada após a conclusão do curso.

A ampliação ocorre em um contexto de mudança no perfil das universidades federais. Segundo Barchini, atualmente cerca de dois terços dos estudantes dessas instituições vieram de escolas públicas. Para o ministro, a política de acesso ao ensino superior precisa ser acompanhada de medidas que ajudem os alunos a concluir a formação.

Pé-de-Meia do ensino médio também será ampliado em 2027

Além da modalidade universitária, o ministro anunciou que o governo pretende ampliar o Pé-de-Meia atual para todos os estudantes do ensino médio da rede pública a partir de março de 2027, quando começa o ano letivo.

Atualmente, o benefício é destinado aos alunos que integram famílias inscritas no CadÚnico e atendem aos demais requisitos do programa. Com a mudança anunciada, a intenção é universalizar o pagamento para estudantes da rede pública, independentemente da inscrição no cadastro.

De acordo com Barchini, o MEC está estudando como implementar a ampliação e espera concluir essa etapa em cerca de 30 dias. As regras operacionais ainda serão definidas.

O ministro também afirmou que, entre 2022 e 2025, o abandono escolar no ensino médio público caiu 61%, enquanto a reprovação diminuiu 62% e a distorção idade-série recuou 28%. Os números foram apresentados pelo governo durante o anúncio.