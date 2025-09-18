Reforma tributária amplia isenção de impostos para carros de pessoas com deficiência

Agência de notícias
Publicado em 18 de setembro de 2025 às 11h26.
Última atualização em 18 de setembro de 2025 às 11h51.
O relatório da regulamentação da reforma tributária aprovado nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado prevê a ampliação do teto para isenção de impostos para os veículos comprados por pessoas com deficiência.
Pelo texto em vigor, essa alíquota zero de Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) tem o teto de R$ 70 mil. Com a alteração, a alíquota zero passará a valer para automóveis de até R$ 100 mil.
A mudança ainda precisa ser analisada pelo plenário do Senado e pela Câmara dos Deputados.
Caso seja aprovada, a lei passará a impor duas condições principais para que o benefício fiscal seja concedido na compra de um carro:
Limite de preço do veículo: o preço de venda do automóvel, já com os impostos, não pode ser superior a R$ 200 mil. Nesse valor não inclui os custos de qualquer adaptação necessária no veículo.
Limite do benefício fiscal: a redução dos impostos (IBS e CBS) só se aplica sobre um valor de operação de até R$ 100 mil. Isso significa que, se o carro custa mais de R$ 100 mil, a alíquota zero será aplicada apenas sobre esses R$ 100 mil. O valor que exceder esse teto terá os impostos normalmente.