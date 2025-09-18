Reforma tributária amplia isenção de impostos para carros de pessoas com deficiência

O relatório da regulamentação da reforma tributária aprovado nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado prevê a ampliação do teto para isenção de impostos para os veículos comprados por pessoas com deficiência.

Pelo texto em vigor, essa alíquota zero de Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) tem o teto de R$ 70 mil. Com a alteração, a alíquota zero passará a valer para automóveis de até R$ 100 mil.

A mudança ainda precisa ser analisada pelo plenário do Senado e pela Câmara dos Deputados.

Caso seja aprovada, a lei passará a impor duas condições principais para que o benefício fiscal seja concedido na compra de um carro: