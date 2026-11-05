Eduardo Paes contesta eleição no Rio: entenda o que se sabe e o que está em jogo

O ex-prefeito do Rio de Janeiro e candidato derrotado ao governo estadual, Eduardo Paes (PSD), voltou a contestar o resultado do primeiro turno das eleições de 2026. Em publicações nas redes sociais, defendeu a realização de uma segunda votação no estado e acusou a campanha de Douglas Ruas (PL), declarado governador eleito, de cometer irregularidades durante a disputa.

Na terça-feira, 3, Paes publicou um vídeo em que pediu mobilização pela realização do segundo turno. No dia seguinte, quarta-feira, 4, divulgou outra gravação, na qual apresentou acusações contra a campanha adversária e afirmou que materiais de propaganda teriam sido usados para confundir eleitores.

Além da contestação sobre a necessidade de uma segunda votação, Paes e sua coligação acionaram o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) para pedir a cassação da chapa de Ruas e da vice, Fernanda Louback (PL). A ação aponta suspeitas de abuso de poder econômico, desinformação eleitoral e compra de votos.

Por que Paes defende um segundo turno no Rio?

A discussão sobre a realização de uma segunda votação começou após a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de anular os votos recebidos por Anthony Garotinho (Republicanos), que disputou o primeiro turno com o registro de candidatura indeferido.

Garotinho recebeu 274.411 votos, o equivalente a 3,17% da votação. Em 8 de outubro, o TSE confirmou o indeferimento do registro e determinou, por maioria de 5 votos a 2, que os votos atribuídos ao ex-governador fossem anulados e retirados do cálculo dos votos válidos.

Antes da retotalização, Douglas Ruas tinha 49,27% dos votos válidos, enquanto Paes somava 42,76%. Com a exclusão dos votos de Garotinho, o percentual de Ruas passou a 50,88%, suficiente para a vitória em primeiro turno.

O PSD contesta a retirada dos votos do cálculo da maioria absoluta e defende que a votação atribuída a Garotinho seja considerada para definir a necessidade de segundo turno.

O partido levou a discussão ao Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 1.362, relatada pelo ministro Cristiano Zanin.

No vídeo publicado em 3 de novembro, Paes afirmou que nenhum candidato teria alcançado a maioria absoluta e que, por isso, os eleitores fluminenses deveriam voltar às urnas.

“E essa não é uma ação sobre uma candidatura, um candidato ou outro. É preciso respeitar a vontade das urnas expressa no dia 4 de outubro. E o Rio escolheu ter segundo turno. O povo do Rio de Janeiro tem o direito de votar”, declarou.

Quais são as acusações de Paes contra a campanha de Douglas Ruas?

Em outra publicação, feita na quarta-feira, 4, Paes acusou a campanha de Ruas de distribuir materiais de propaganda que, segundo o ex-prefeito, teriam induzido eleitores ao erro.

Uma das denúncias envolve panfletos com informações que Paes considera falsas sobre suas posições em temas como aborto, drogas e valores cristãos. Segundo o ex-prefeito, teriam sido produzidos 100 mil exemplares em setembro.

Paes também afirmou que outros 500 mil panfletos foram impressos dois dias antes da votação, com uma associação indevida de seu nome ao número 13, utilizado pelo PT. O candidato do PSD disputou a eleição com o número 55.

De acordo com a declaração do ex-prefeito, as duas tiragens fariam parte de uma produção maior, que teria chegado a 1,1 milhão de exemplares, na mesma gráfica e com o mesmo CNPJ da campanha de Ruas.

Paes afirmou ainda que 204 mil eleitores teriam digitado o número 13 para governador, anulando o voto. Segundo ele, o segundo número mais registrado entre os votos inválidos teria recebido 16 mil votos.

O ex-prefeito também voltou a denunciar a circulação de santinhos com sua fotografia e o número 22, utilizado por Ruas, no dia da votação. Segundo Paes, fiscais do TRE-RJ apreenderam materiais sem identificação da gráfica responsável e sem CNPJ.

As acusações foram apresentadas pelo ex-prefeito e fazem parte dos questionamentos levados à Justiça Eleitoral. Até o momento, não há decisão judicial que confirme a ocorrência das irregularidades apontadas.

O que Paes pede à Justiça Eleitoral?

A ação apresentada ao TRE-RJ por Paes e sua coligação pede a cassação dos registros, diplomas ou mandatos de Douglas Ruas e da vice, Fernanda Louback. O processo também solicita a declaração de inelegibilidade dos dois por oito anos.

A denúncia aponta quatro conjuntos de fatos que, na avaliação dos autores da ação, teriam comprometido a lisura da eleição. Entre os episódios citados estão a distribuição de panfletos com informações consideradas falsas, materiais que poderiam induzir o eleitor a digitar um número incorreto na urna e relatos de compra de votos em diferentes regiões do estado.

A ação também pede a aplicação de multa e a devolução de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha que teriam sido utilizados na produção dos materiais questionados.

A CNN Brasil informou que procurou Douglas Ruas para comentar as acusações, mas não recebeu resposta até a publicação da reportagem. O espaço permanece aberto para manifestação.

O que pode acontecer com o resultado da eleição no Rio?

A disputa envolve duas questões judiciais distintas. No STF, o PSD questiona a exclusão dos votos de Garotinho do cálculo eleitoral e busca a realização de um segundo turno. Já no TRE-RJ, a ação apresentada por Paes pede a cassação da chapa de Douglas Ruas por supostas irregularidades na campanha.

A legislação eleitoral estabelece que, nas eleições para governador, vence no primeiro turno o candidato que obtiver mais da metade dos votos válidos. Caso nenhum alcance a maioria absoluta, os dois mais votados disputam o segundo turno.

Por enquanto, a retotalização determinada pelo TSE mantém Ruas com 50,88% dos votos válidos e a condição de governador eleito. A eventual mudança desse resultado depende de decisões da Justiça Eleitoral sobre os questionamentos apresentados.