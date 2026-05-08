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Imóvel no Airbnb precisa de aprovação do condomínio, decide STJ

Decisão do Superior Tribunal de Justiça determina que aluguel de curta temporada em plataformas digitais precisa de autorização de dois terços dos condôminos

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 8 de maio de 2026 às 19h14.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que proprietários de imóveis em condomínios residenciais precisarão de aprovação da assembleia para oferecer unidades em plataformas de aluguel de curta temporada, como o Airbnb.

Pela decisão, a utilização dos apartamentos para contratos de estadia temporária descaracteriza a finalidade exclusivamente residencial do condomínio. Por isso, a mudança de destinação deve ser aprovada por ao menos dois terços dos condôminos.

O entendimento foi firmado pela Corte ao julgar um processo em que a dona de um apartamento buscava garantir o direito de alugá-lo por curta temporada sem necessidade de autorização da assembleia. O condomínio argumentava que a prática não estava prevista na convenção e alterava o caráter residencial do prédio. A plataforma Airbnb participou da ação como interessada.

No voto que prevaleceu no julgamento, a ministra Nancy Andrighi afirmou que o avanço das plataformas digitais intensificou os contratos de curta temporada e ampliou a rotatividade de pessoas nos condomínios.

Segundo a magistrada, esse cenário gera impactos sobre segurança e sossego dos moradores, além de levantar discussões sobre a necessidade de autorização coletiva para esse tipo de atividade.

“Portanto, a mudança na destinação do condomínio deve ser aprovada por dois terços dos condôminos; na ausência de tal aprovação, a utilização pretendida pela recorrente está vedada diante da previsão de uso residencial das unidades”, afirmou a ministra.

A decisão uniformiza o entendimento do STJ sobre o tema e deverá orientar todos os processos semelhantes em tramitação no país.

*Com informações do Globo

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