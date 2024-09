O deputado estadual Igor Normando (MDB) lidera a disputa pela prefeitura de Belém com 43,7% das intenções de voto, de acordo com pesquisa da empresa AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira, 25. Na segunda colocação está o deputado federal Delegado Eder Mauro (PL), que marca 25,7%.

O resultado mostra que Normando cresceu sete pontos em relação ao estudo anterior do instituto, divulgado em agosto, quando o emedebista marcava 36,5%, em empate técnico com o adversário do PL, que tinha, 34,7% das intenções de voto. O delegado aparece deslocado da primeira posição e com menos nove pontos percentuais.

Na terceira posição está o atual prefeito Edmilson Rodrigues (PSOL) com 16,1% das intenções de voto, seguido por Thiago Araújo (Republicanos), que registra 3,7%; Jefferson Lima (Podemos), 2,4%; Well (PSTU), com 2,2%, e Ítalo Abati (NOVO), com 1,6%. Os candidatos não registraram variações significativas na comparação com a pesquisa do mês anterior. Os que não sabem somam 1% e os votos brancos e nulos 2,9%.

Pesquisa para prefeito em Belém:

Igor Normando (MDB): 43,7%

Delegado Éder Mauro (PL): 25,7%

Edmilson Rodrigues (PSOL): 16,1%

Thiago Araújo (Republicanos): 3,7%

Jefferson Lima (Podemos): 2,4%

Well (PSTU): 2,2%

Ítalo Abati (NOVO): 1,6%

Raquel Brício (UP): 0,6%

Delegado Eguchi (PRTB): 0,1%

Não sei: 1,0%

1,0% Voto branco/nulo: 2,9%

Segundo turno em Belém

A AtlasIntel também fez três simulações de segundo turno. Nos dois cenários em que é citado, Igor Normando seria eleito com pelo menos 56% das intenções de voto. (Por causa de arredondamentos, o cenário 3 soma 99,9%, e não 100%).

Cenário 1:

Igor Normando: 56,7%

Edmilson Rodrigues: 19,5%

Não sei: 3,6%

3,6% Voto branco/nulo: 20,2%

Cenário 2:

Delegado Éder Mauro: 47,3%

Edmilson Rodrigues: 37,6%

Não sei: 2,4%

2,4% Voto branco/nulo: 12,7%

Cenário 3:

Delegado Éder Mauro: 30,9%

Igor Normando: 56,7%

Não sei: 10,9%

10,9% Voto branco/nulo: 1,4%

A pesquisa foi registrada no TSE como PA-00296/2024 e realizou 1204 entrevistas entre os dias 19 e 24 de setembro, por meio de Recrutamento Digital Aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de três pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.