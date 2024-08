Pesquisa AtlasIntel, divulgada nesta quinta-feira, 15, aponta para um empate técnico na corrida pela prefeitura de Belém. De acordo com o levantamento, o deputado estadual Igor Normando (MDB) tem 36,5% das intenções de voto e é seguido pelo deputado federal Delegado Éder Mauro (PL), que marca 34,7%. A diferença entre os dois candidatos está dentro da margem de erro, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Na terceira posição está o atual prefeito, Edmilson Rodrigues (PSOL), com 15,5% dos votos. Atrás deles estão Thiago Araújo (Republicanos), que tem 3,4%, Jefferson Lima (Podemos), com 1,1%, e Everaldo Eguchi (PRTB) e Wellingta Macêdo (PSTU), com 1% cada. Os demais candidatos somaram menos de 1%.

Intenções de voto em Belém*

Igor Normando (MDB): 36,5%

Éder Mauro (PL): 34,7%

Edmilson Rodrigues (PSOL): 15,5%

Thiago Araújo (Republicanos): 3,4%

Jefferson Lima (Podemos): 1,1%

Everaldo Eguchi (PRTB): 1%

Wellingta Macêdo (PSTU): 1%

Ítalo Abati (NOVO): 0,8%

Raquel Brício (UP): 0,3%

Não sei: 3,5%

Voto banco/nulo: 2,3%

Segundo turno

Nas simulações de segundo turno, a pesquisa aponta uma vantagem de Igor Normando sobre Éder Mauro, que venceria por 49,8% a 38,1%. Num embate contra o atual prefeito, o deputado federal do PL se sairia melhor com 43% dos votos ante 38,1% dos apoios a Edmilson Rodrigues.

Desaprovação e prioridades

A disputa em Belém também reflete a política nacional na medida que o Delegado Éder Mauro (PL) é o candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o atual prefeito que conta com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Já Igor Normando (MDB) é o candidato do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB).

Ao avaliar os líderes políticos atuais envolvidos na corrida, o instituto mostra que o governo do psolista registra a maior desaprovação, ao ser considerado ruim/péssimo por 73% dos entrevistados. O presidente Lula é desaprovado por 44% e soma 56% de ótimo e regular. O governador tem uma avaliação positiva ainda maior, ao somar 79% de aprovação, entre ótimo e regular, e somente 21% de ruim e péssimo.

O baixo desempenho da prefeitura de Belém é apontado principalmente no transporte público, considerado ruim por 71% dos eleitores. A área é seguida pela limpeza urbana, saúde e ordem urbana e segurança pública, criticadas por mais de 60%.

A pesquisa foi registrada no TSE como PA-02272/2024 e realizou 1220 entrevistas entre os dias 2 e 7 de agosto, por meio de Recrutamento Digital Aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 3 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

*Por causa de arredondamentos, a soma das porcentagens é de 100,1%, e não 100%.