Hoje começa o meu governo, afirma Lula no lançamento do novo PAC

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira, 11, no lançamento da nova edição do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que o seu governo começou hoje. "Até agora o que fizemos foi reparar o que havia desandado. Recuperamos 42 políticas de inclusão social. O PAC é o começo do nosso terceiro mandato. A partir dele, ministro vai ter que parar de ter ideia e começar a trabalhar”, disse em discurso no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Lula afirmou que o Novo PAC pode contribuir para que o Brasil se tornar a "grande potência sustentável do planeta". Ele ressaltou que o governo vai investir cada vez mais nas energias eólica e solar, em biomassas e hidrogênio verde.

O presidente defendeu que governo precisa trabalhar para atrair investimento estrangeiros para o novo programa. "Vamos viajar o mundo para vender esses projetos. Tem muita gente querendo investir no Brasil", afirmou.

O petista citou oportunidades na Europa, Estados Unidos, China e Emirados Árabes. "Tem muita gente que quer investir no Brasil. Na Europa, eu sinto um desejo de se voltar para a América Latina. Vamos ter que chegar lá vendendo os nossos projetos. Vou falar para o Biden: ‘Faz muitos anos que os Estados Unidos só pensam em guerra, e não pensam em investimento para o Brasil'", completou.

Preciso do Arthur Lira, disse Lula

Durante o seu discurso, Lula fez uma aceno ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, presente no evento, e disse que "precisa" do político para governar. "Vamos pegar o exemplo do Arthur Lira. É nosso adversário político desde que PT foi fundado. E vai continuar sendo. Mas quando termina a eleição e cada um assume seu posto, ele não está aqui como Arthur Lira, está como presidente de uma instituição que o Poder Executivo precisa mais dela do que ela do Poder Executivo. Não é Lira que precisa de mim. Eu é que, para muitos projetos, preciso dele para colocar em votação", frisou.

O petista defendeu o diálogo entre autoridades de diferentes posições politicas e criticou as vaias direcionadas ao governador do Rio Cláudio Castro. "A gente vai ter que aprender algumas lições. Esse ato não é para nós do PT, do governo. É para a sociedade brasileira. O governador do Rio está aqui porque nós o convidamos. Eu ficaria constrangido. Não é um governador, deputado, é a instituição", disse.

O que é o novo PAC?

O novo PAC prevê a retomada de obras públicas paradas e a aceleração das que estão em andamento. O projeto também vai realizar investimento em novos empreendimentos, em ao menos seis áreas de investimento.

Qual valor será investido no novo PAC?

Os investimentos previstos no programa com recursos do Orçamento Geral da União (OGU) somam R$ 371 bilhões; o das empresas estatais, R$ 343 bilhões; financiamentos, R$ 362 bilhões; e setor privado, R$ 612 bilhões. A previsão é de que o total investido chegue a R$ 1 trilhão em quatro anos, incluindo os investimentos da Petrobras, de acordo com estimativas do governo.

Investimento do PAC por estado